“Il sogno continua, forza Foggia”

La sfida di andata allo “Zaccheria” pieno quasi in ogni posto dello stadio, ha visto essere decisivo al sessantacinquesimo minuto Diego Peralta. Mercoledì sera però si tornerà in campo questa volta allo “Scida” ed alla squadra pitagorica basterebbe vincere con lo stesso punteggio per ipotecare il passaggio del turno alle final four dove incontrerebbe la vincente di Pescara o Virtus Entella. Ma questi saranno calcoli che si potranno fare da dopo mercoledì sera ed in casa Foggia intanto ha proseguito in qualoche modo il silenzio stampa della società con l’unico che ha parlato sabato sera che è stato il presidente Nicola Canonico attraverso un comunicato ufficiale: “Una partita per volta, una sfida per volta, un’emozione per volta. Ci siamo messi alle spalle la partita di andata. Poche ore per riposare e metabolizzare quanto accaduto durante i minuti di gioco e poi massima concentrazione sul prossimo appuntamento a Crotone. Il mitico calore dei tifosi foggiani, lo spirito critico – ma costruttivo – della stampa e il sostegno dell’intera città continuino a non mancare e ad assicurare il “clima” giusto alla squadra e allo staff tecnico. Ciascun calciatore abbia in testa, nelle gambe e nel cuore un unico obiettivo: VINCERE!

Il sogno continua e, se possiamo sognarlo, possiamo realizzarlo. FORZA FOGGIA”. Nel post partita il Presidente Nicola Canonico ha premiato Massimo Mozer, italo-svizzero residente nel principato di Monaco ma grandissimo tifoso del Foggia al punto che poco più di un anno aveva acquisito all’asta la proprietà dei “Satanelli”, il logo sociale, un rossonero per sempre. Sul campo Delio Rossi intanto prosegue la preparazione e nella giornata di martedì partirà alla volta di Crotone per il ritiro in vista della sfida che potrebbe consentire al Foggia della gestione Canonico, di andare a giocarsela tra le migliori quattro. (Calcio Foggia 1920).

M.I.



Pubblicato il 29 Maggio 2023