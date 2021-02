Il sindaco: “Tutelerò la mia immagine”

“Ho dato mandato ai miei avvocati. di valutare eventuali azioni legali a carico di chi, in modo maldestro, cerca di strumentalizzare questa vicenda danneggiando

la mia immagine”. E’ quanto afferma il sindaco di Foggia, Franco Landella, che in una intercettazione viene citato da una delle quattro persone arrestate ieri come il destinatario di una quota della presunta tangente di 35mila euro che un imprenditore avrebbe dovuto pagare per ottenere lo sblocco del pagamento per

alcuni lavori informatici aggiudicati con un appalto pubblico. L’atro ieri sono finiti ai domiciliari, con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilita’, il consigliere comunale della maggioranza di centrodestra Bruno Longo (FdI); il medico in pensione Antonio Apicella; l’imprenditore Luigi Panniello; e l’addetto al ervizio informatico del Comune, Antonio Parente. Il sindaco leghista Landella, che non risulta indagato, e’ tirato in ballo Apicella che – secondo quanto riportato

nell’ordinanza del gip Domenico Zeno – durante lo scambio di parte della tangente dice a Longo che c’era una quota anche per il sindaco Franco Landella. A questa affermazione Longo risponde: “Ma che Landella, non ti azzardare”.

“La mia totale estraneita’ dalla vicenda – spiega Landella – e’ evidenziata dagli atti di bilancio corrente ed eventuali variazioni che hanno escluso la possibilita’ di

prosecuzione del servizio oggetto di indagine. E’ evidente dalle conclusioni della magistratura che ogni riferimento alla mia persona e’ frutto solo di millanterie e mai di un mio diretto coinvolgimento”. Il sindaco aggiunge che “il Comune di Foggia

valutera’ le opportune azioni da intraprendere per tutelare la propria immagine, ove i fatti contestati risultino accertati”.

