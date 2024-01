Il sindaco Pitta si riprende la scena su Fortezza, strade e scuola

Il sindaco Giuseppe Pitta ha tenuto ieri sera una conferenza stampa nella sala giunta del Comune di Lucera per aggiornamenti su alcune tematiche che riguardano la città.

Fra i punti discussi, l’infopoint presso la Fortezza e il “gabbiotto della discordia” che ha messo in moto la protesta dell’associazione locale “Lucera non tace” e di altri cittadini. Dopo la manifestazione da loro tenuta davanti al Castello contro l’installazione del manufatto, è intervenuto il consigliere regionale Tutolo, in una diretta video, per ammonire contro il rischio di perdere i finanziamenti che furono ottenuti dalla sua giunta quando era sindaco. Ulteriori 250mila euro con un bando Gal, da aggiungere ai 2 milioni e mezzo di euro dal Cis Capitanata per rimettere in sesto le torri della fortezza. “Per fare questo bisogna lavorare”, ha ripetuto il consigliere regionale.

Pitta non ci sta a essere considerato dal suo collega uno che si siede sugli allori: “Certo il rischio di perdere i finanziamenti c’è- ha detto al Quotidiano di Foggia- ma stiamo lavorando alacremente perché ciò non avvenga. Abbiamo incontrato la Soprintendenza, giovedì è fissato un altro incontro. Stiamo valutando la possibilità di delocalizzare l’infopoint presso il secondo ingresso del Castello, un lavoro all’unisono con gli organi competenti per cercare di ridurre le criticità di quanto contestato al gabbiotto”.

Alcuni chiarimenti anche sulle ultime vicende che hanno riguardato la città, a cominciare dal dimensionamento scolastico in base al piano regionale. Si è concluso bene per la Bozzini-Fasani, che non perderà al sua autonomia, né verrà toccato alcun altro istituto lucerino. Non è stata certo una passeggiata la battaglia per non vedere smembrata una scuola perno di una parte di città, e anche in questo caso non sono mancate le frizioni con Antonio Tutolo.

A bufera passata, Pitta precisa: “Voglio ricordare che l’amministrazione, sin dalla prima delibera di giunta, è sempre stata contraria al fatto che venisse salvata una scuola a detrimento di un’altra. Abbiamo sempre detto che i convitti non si potevano annettere perché era contrario alla legge. La nostra linea è stata condivisa dalla Provincia, con cui abbiamo interloquito, in commissione ci siamo più volte confrontati con la minoranza su questo punto. E si continua a dire che io non avrei dato indicazioni!”.

Nell’ultimo recente video, quello sul tema Fortezza, con qualche balzo all’indietro Tutolo non ha mancato di ricordare come, anche in campagna elettorale, addirittura, non fossero mai stati particolarmente idilliaci i rapporti fra lui, diventato nel 2020 consigliere regionale, e l’attuale sindaco, eletto nello stesso turno al ballottaggio.

Vecchie ruggini che sono riemerse in questi mesi. Per esempio nell’incontro presso la scuola Bozzini-Fasani, quando era ancora in ballo l’esito del piano, in cui si sono scontrati in un accesso diverbio.

Ma non c’è solo quello, un altro fronte di divisione fra i due è quello dei lavori sulla strada di viale Castello, che stanno andando avanti a singhiozzi e che ora, dice Pitta. “sono fermi perché non abbiamo i soldi a causa del dissesto finanziario”.

La tesi di Tutolo è quella che si dovesse candidare proprio viale Castello a “strada x strada”, il finanziamento regionale in base al quale molti Comuni, altrimenti impossibilitati, stanno rimettendo a nuovo molti assi viari strategici. Nel frattempo il consiglio comunale ha deliberato delle compensazioni ambientali, da parte di una ditta che lavora in zona sull’eolico, per finire i lavori di viale Castello ed è questa la via che Pitta persegue.

Il Comune, commissariato dal punto di vista finanziario, procederà in questo modo fino al 31 dicembre 2024: “Abbiamo già fatto 17 milioni di versamenti per pagare tutti i debiti, ed è stata annullata la vendita dei beni immobili perché appunto, ce l’abbiamo fatta senza”.

Il progetto principe è, di questi tempi, quello di “Lucera capitale della cultura 2026”. Nel frattempo bisogna risolvere varie questioni ordinarie.

Paola Lucino



Pubblicato il 10 Gennaio 2024