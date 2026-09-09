Il sindaco Leombruno firma l’ordinanza: ‘Niente grembiule”

Gli edifici scolastici non sono dotati di impianti di climatizzazione (o ospitati in edifici con isolamento termico insufficiente) e il sindaco di Serracapriola, comune di circa 3500 abitanti, firma l’ordinanza con cui autorizza i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria a non indossare il grembiule considerando le elevate temperature in corso. L’ordinanza è stata adottata dal sindaco Michele Leombruno in accordo con il dirigente scolastico. Dal 10 settembre, data inizio dell’anno scolastico fino al 19 (dati di validità dell’ordinanza) 136 bambini della scuola primaria e 82 del plesso che ospita la scuola dell’infanzia non indosseranno il grembiule. “Considerate le alte temperature – ha spiegato il sindaco – è un enorme disagio per i più piccoli essere costretti ad indossare il grembiule sopra il consueto abbigliamento. Ritengo più giusto si sente liberi di indossare abiti più consono. Il grembiule tornerà non appena le temperature lo consentiranno”. Nell’ordinanza si legge che “le linee guida nazionali ed internazionali (Inail, Oms, Cdc) classificano i minori come categoria particolarmente esposta a rischi delle alte temperature, richiedendo misure preventive in caso di onde di calore persistenti, la tutela della salute pubblica in particolare dei minori rientra tra le competenze del sindaco quale autorità comunale di protezione civile”.



Pubblicato il 9 Settembre 2026