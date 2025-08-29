Il sindaco la Marca: “Liberare i nostri territori dalle prigioni della mafia”

Anche l’amministrazione comunale di Manfredonia si costituirà parte civile nel procedimento penale denominato “mare e monti” (operazione portata a termine nell’ottobre del 2024) che vede coinvolti 54 imputati accusati al clan dei montanari Li Bergolis-Miucci, a vario titolo, di gravi reati di stampo mafioso nei territori di Manfredonia, Mattinata, Vieste e Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia. L’udienza preliminare è stata fissata il 9 settembre prossimo. “È una scelta politica importante – dichiara il sindaco Domenico la Marca- fatta a nome della gente perbene, della gente onesta, della nostra comunità. Manfredonia dice da che parte vuole stare: sicuramente contro quanti in questi anni hanno rubato il nostro futuro. Abbiamo bisogno di liberare i nostri territori dalla violenza e dalle prigioni della mafia. Non possiamo più essere indifferenti, perché l’indifferenza addormenta le nostre coscienze. Il nostro futuro si costruisce oggi, dalle scelte che facciamo e dove scegliamo di andare”. Nella giornata dell’altro ieri anche i comuni di Monte Sant’Angelo e Mattinata hanno annunciato la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario.In vista di questo appuntamento giudiziario, l’Associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti ha diffuso una nota con cui esprime soddisfazione per la decisione dei Comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo e Manfredonia di costituirsi parte civile. Una scelta definita “un passaggio importante per il Gargano, perché testimonia come le comunità locali possano farsi protagoniste attive nella difesa della giustizia e della dignità del territorio”.Nella nota, firmata dal presidente Dimitri Cavallaro Lioi, l’associazione rivolge un invito diretto anche al Comune di Vieste, che ancora non avrebbe manifestato pubblicamente la stessa volontà: “Se tale decisione fosse già stata presa o formalizzata, nulla quaestio e ne prenderemmo atto con favore. Diversamente, cogliamo l’occasione per invitare il sindaco a rendere nota quanto prima la volontà di costituirsi parte civile in tempo utile per l’udienza del 9 settembre”.Secondo l’associazione, un impegno condiviso rafforzerebbe il fronte istituzionale contro la criminalità garganica, “dando voce alla volontà dei cittadini che chiedono sicurezza, fiducia e impegno nelle scelte pubbliche dei rispettivi Comuni”. La costituzione di parte civile, ricorda l’associazione Panunzio, “non è solo un atto formale ma un segnale chiaro di vicinanza ai cittadini, di sostegno agli Organi dello Stato impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata, nonché di impegno concreto per il futuro del territorio”.“La legalità è un dovere quotidiano”.Il comunicato si chiude con un richiamo alla memoria di Giovanni Panunzio, l’imprenditore foggiano assassinato dalla mafia nel 1992 per essersi ribellato al pizzo: “Nel nome di Giovanni Panunzio ricordiamo che la legalità è un dovere che ci riguarda tutti, ogni giorno. Il tempo è ora: costruire insieme un argine contro ogni forma di sopraffazione e garantire alle nuove generazioni una comunità più forte, più libera e più giusta”.



