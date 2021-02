Il sindaco di Serracapriola: “Anche noi zona rossa come il Molise”

“Nelle prossime ore chiederemo che anche Serracapriola diventi zona rossa”.

Lo dice Giuseppe D’Onofrio, sindaco del piccolo comune foggiano che si trova al limite del confine regionale tra la Puglia e il Molise. Da ieri 27 comuni del Basso Molise sono diventati zona rossa e sono tanti i concittadini del sindaco D’Onofrio che quotidianamente si spostano nelle vicine citta’ di Campomarino e Termoli, in provincia di Campobasso. Ma cio’ che realmente desta preoccupazione e’ il numero di persone contagiate a Serracapriola: 60 su una popolazione di poco piu’ di 3850

abitanti. “Il focolaio e’ partito dalla Rsa San Mercurio Martire. Negli ultimi mesi abbiamo gia’ contato 11 morti nel nostro paese. Questo ci spingera’ a chiedere alla Regione Puglia di istituire anche qui a Serracapriola la zona rossa”. Diego Iacono, sindaco di Chieuti, ultimo comune pugliese al confine con il Molise, afferma che “non sara’ alzata alcuna barricata. Abbiamo ottimi rapporti con i comuni limitrofi. Al massimo chiederemo al Prefetto, qualora ravvisassimo un pericolo, di intensificare i controlli da parte delle forze di polizia in ingresso e in uscita dal nostro comune”

