Il sindaco Bonito accusa: “Lo Stato non ci dà risposte”

Bancomat assaltati con l’esplosivo, auto incendiate e il tentativo di furto in una gioielleria con un veicolo che ha cercato di sfondare, in retromarcia, la saracinesca: a Cerignola, l’emergenza sicurezza si aggrava giorno dopo giorno.

“Anche stanotte due auto incendiate, il tentativo di sfondare la vetrata di una gioielleria, tutto nel centro della città. Negli ultimi sette giorni assalti ai bancomat, una rapina e siamo senza dirigente del commissariato da quasi un anno. Tutto questo è grave, molto grave”. Lo ha detto il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, a margine di una riunione in prefettura per l’esame delle problematiche connesse al degrado urbano e sociale in particolare nei comuni di Foggia, Cerignola e San Severo. “Non possiamo negare – ha continuato il primo cittadino – che la questione sicurezza riguardi tutto il territorio pugliese e meridionale, ciò non di meno non possiamo negare una specificità che riguarda la nostra città. Qualche anno fa c’è stato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, la nostra economia è malata, abbiamo mille ragazzi a rischio, tutto questo impone plurime risposte da parte della pubblica amministrazione. Per la prevenzione c’è un impegno statuale, regionale e comunale, stiamo aprendo mense scolastiche, promozione dell’attività sportiva. Ma c’è poi la risposta che deve dare lo Stato che deve metterci a disposizione le forze necessarie per il controllo del territorio. Io ringrazio pubblicamente gli sforzi enormi che stanno facendo i nostri poliziotti e carabinieri sul territorio di Cerignola, ma sono pochi. Il commissariato è senza dirigente. Questa sera ci sarà un sit-in in piazza Duomo, ci sarò anch’io e sarà una protesta pacifica ma permeata da tanta tristezza. La parte più bella, più sana e combattiva della mia città si riunirà per denunciare uno Stato che ci ha un po’ dimenticati”.



Pubblicato il 19 Giugno 2026