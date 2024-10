Il sindaco Barbano: “É motivo di orgoglio ospitare i finanzieri da ogni parte d’Italia”

Ieri, presso il Comando provinciale della Guardia di Finanza, a Foggia, si è tenuta la presentazione del 21° raduno nazionale dell’ANFI, associazione nazionale finanzieri d’Italia, che avrà luogo a San Giovanni Rotondo tra il 18 e il 20 ottobre.

«Accogliamo con grande favore che eventi di così illustre portata possano trovare nel nostro territorio la scelta giusta per i loro festeggiamenti, commemorazioni e celebrazioni: non potrà che rappresentare un immenso orgoglio per San Giovanni Rotondo il prestigio di ospitare i finanzieri provenienti da ogni parte d’Italia. Come ben saprete, il prossimo anno, sarà l’anno del Giubileo: possiamo dire, senz’ombra di dubbio, che il Raduno dei finanzieri apre, di fatto, una lunga serie di eventi che si terranno nella nostra città- ha dichiarato il sindaco Filippo Barbano di San Giovani Rotondo durante la conferenza stampa. Il 18, 19 e 20 ottobre, nel ricco calendario di eventi che interesserà la nostra città l’invito è naturalmente a partecipare con voglia e rinnovato interesse a tutte le iniziative proposte dall’ANFI e dimostrare il profondo senso di ospitalità che caratterizza da sempre San Giovanni Rotondo, città di accoglienza per vocazione. Saremo pronti, fra pochi giorni, a uno straordinario momento, non vediamo l’ora di poter accogliere l’ANFI come merita».

Alla conferenza sono intervenuti, oltre al primo cittadino della città di San Pio, il Gen. C.A. M.A.V.M. Pietro Ciani – Presidente Nazionale A.N.F.I., il Col. Carmine Loperfido – Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Foggia, Olga Buono – Funzionario Direttivo Puglia Promozione – Agenzia Regionale del Turismo, Antonio Maria La Scala – Vice Presidente Nazionale A.N.F.I. Italia Centro Meridionale, il Col. Giuseppe Ruggieri – Consigliere Nazionale Onorario A.N.F.I, Antonio Fiore – Consigliere Nazionale A.N.F.I per la Puglia e Monia Palmieri responsabile rapporti Mass Media e Istituzioni – Presentatrice Eventi Raduno.



