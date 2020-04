Il segreto di Cretaccio

Estesa circa quattro ettari, il Cretaccio è l’isola più piccola delle Tremiti. Disabitata da sempre, si può dire non abbia storia. In questi casi la leggenda interviene con sollecitudine. L’unica che riguardi questo grande scoglio ha per oggetto un fantasma : un uomo decapitato che a notte si aggira urlando con la testa tra le mani… Si tratterebbe di un detenuto – così abbiamo letto in Rete – evaso dalla colonia penale delle Tremiti (fondata dai Borbone sull’isola di San Nicola, la colonia venne tenuta in vita sino alla caduta del Fascismo). Ogni leggenda ha un fondo di verità. Ora, giacché non esiste carcere che non abbia conosciuto evasioni, anche dalle Tremiti qualcuno dovette scappare. Ma quante possibilità aveva un evaso di farla franca? La costa garganica è a venti chilometri. In questi casi servono barca e complici, quest’ultimi sia dentro che fuori le mura del penitenziario. Diversamente, non si arriva da nessuna parte. A Tremiti la fuga la si poteva preparare solo ‘da terra’. Con queste premesse l’evaso non poteva essere un prigioniero comune. Solo per un grosso esponente della malavita organizzata gli ‘amici’, potevano attivarsi e ‘investire’ in un’impresa molto rischiosa. Ma un’evasione clamorosa avrebbe fatto notizia, lasciato una traccia nella storia penitenziaria di San Nicola. Cosa mai accaduta. Allora, se qualcuno fuggì, dovette trattarsi di un caso anomalo. Si pensi al caso di un detenuto che per buona condotta goda della fiducia dei carcerieri e perciò di tanto in tanto venga chiamato ad eseguire lavori fuori le mura del penitenziario, come ad esempio scaricare vettovaglie e materiali vari giunti con un veliero partito da Vieste. Ma ritrovarsi all’aria aperta, davanti allo spettacolo della natura, in una giornata tersa e tiepida può risvegliare il sogno della libertà… Tutto avviene in un amen : il detenuto si libera della cassa che gli grava sulle spalle e si tuffa in acqua. Non vuole scappare, non può, ne è consapevole. Gli preme solo assaporare per attimo l’illusione della libertà. A nuoto raggiunge la vicinissima isola di Cretaccio, dove poi resta quieto e inoffensivo ad attendere l’arrivo dei carabinieri. Se la cava con un mese di cella di rigore e l’esclusione dai incarichi di fiducia. Nessun boia. Ma la leggenda di Cretaccio parla di decapitazione… E allora proviamo a pensare ad un fattaccio avvenuto ai primi dell’Ottocento, una vendetta tra compagni di cella, un delitto efferato : Il carnefice si accanisce sulla vittima sino a decapitarla dopo mezz’ora di lavoro con un coltello rudimentale di quelli che solo i galeotti sanno fabbricare. Il resto va da sé. Il colpevole viene trasferito a Napoli per il processo (scontata la sentenza). Quanto ai resti dell’ucciso, siccome l’unico parroco non consente che spoglie di detenuti vengano accolte nel piccolo cimitero di San Domino e dato che a San Nicola non è mai stato sepolto nessuno, non resta che seppellire quegli avanzi sul Cretaccio. Una fossa senza lapide. Forse resti umani giacciono ancora nel sottosuolo di quello scoglio… Comunque attenzione, non sono poche le invenzioni in cui si può incappare in Rete.

Italo Interesse

Condividi sui Social!