Il segretario Anaao contro Pasqualone: “Parole gravi e irrispettose”

Le parole del direttore generale del policlinico di Foggia davanti alle telecamere del programma Far West andato in onda ieri su Rai 3 sono inaccettabili perchè minano quel che resta del già fragile rapporto di fiducia tra medico e paziente”. Lo sottolineano Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed, e Fabrizio Corsi, segretario Anaao del Policlinico, riferendosi a dichiarazioni rese all’emittente televisiva dal direttore generale del policlinico di Foggia, Giuseppe Pasqualone.

La trasmissione Far West si è occupata in particolare dell’aggressione avvenuta la sera del 4 settembre scorso ai danni di medici e infermieri del reparto di Chirurgia toracica da parte di familiari di Natasha Pugliese, 22enne di Cerignola, morta durante un intervento chirurgico in seguito ad un incidente stradale avvenuto alcune settimane prima. Secondo i due rappresentanti di Annao Assomed, far intendere di credere più alla famiglia su come “è stata gestita la comunicazione” perchè “soprattutto al sud c’è l’abitudine da parte dei medici a evitare di dire” è “grave e merita da parte nostra di valutare se sussistono gli estremi per una eventuale denuncia per diffamazione”.

Per l’aggressione agli operatori sanitari sono 5 le persone indagate dalla procura per lesioni e minacce (il padre, la sorella, due fratelli ed uno zio della paziente). Una ventina invece gli indagati tra medici e infermieri con l’ipotesi di reato di omicidio colposo in relazione alla morte della 22enne.

“Chiediamo nel frattempo – aggiungono i rappresentanti di Annao Assomed – l’intervento del presidente della Regione Puglia, della Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, ndr) e di Federsanità perchè vengano ripristinati i giusti equilibri e restituita la dignità al nostro lavoro. Ci appelliamo anche al Ministro della Salute affinché ristabilisca il rispetto per i professionisti”.

Secondo Di Silverio e Corsi, “continuare ad accanirsi contro il personale sanitario è stupido e insensato e ci porterà inevitabilmente a reagire utilizzando l’unica arma a nostra disposizione, annunciano Di Silverio e Corsi: stato di agitazione e sciopero della categoria”.

Il parlamentare di FdI Giandonato La Salandra chiederà al ministero di inviare gli ispettori nel Policlinico di Foggia dopo le parole del direttore generale Giuseppe Pasqualone alla trasmissione televisiva Far West.

“Assurdo pensare che – afferma – dopo tutto quello che è successo, presso l’ospedale di Foggia, suscitando indignazione e sollevando il tema delle aggressioni al personale sanitario a livello nazionale, il direttore generale del Policlinico Riuniti Giuseppe Pasqualone si esprima in certi termini”. “Mettere in dubbio in questo modo bieco le professionalità del personale sanitario è infamante – continua La Salandra. I medici dell’ospedale che il dott. Pasqualone dovrebbe dirigere, sono professionisti che operano tra molteplici difficoltà, che il direttore generale sembra misconoscere. Anzi, le sue affermazioni alimentano ancora quella violenza che, originata da un dramma, non può avere alcuna forma di giustificazione.

Anticipo – conclude il deputato foggiano – che chiederò l’invio di ispettori a valutare l’operato dell’azienda e del direttore generale e al fine di comprendere le misure messe in atto dalla direzione sanitaria sul tema sicurezza, e non da oggi. Siamo e saremo sempre accanto ai medici e, in seguito a tale inammissibile atteggiamento da parte dell’azienda sanitaria, purtroppo siamo costretti a riportare l’attenzione del Governo sul caso Foggia dove, nonostante tutte le conseguenze del caso, si persegue a minare la fiducia nei confronti del personale sanitario. L’attuale gestione della sanità in Puglia è totalmente, assolutamente e senza tema di smentita fallimentare da tutti i punti di vista”.



Pubblicato il 12 Ottobre 2024