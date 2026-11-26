(Adnkronos) – È “Luisa Miller” di Giuseppe Verdi, l’opera che debuttò proprio al Teatro di San Carlo l’8 dicembre 1849, ad aprire la Stagione d’Opera 2026/27 del Lirico napoletano. Una scelta che assume un significato particolare perché coincide con l’avvio delle celebrazioni per i 290 anni dalla fondazione del teatro, anniversario che ricorrerà nel 2027 e che darà inizio a un percorso destinato ad accompagnare il San Carlo verso il suo terzo centenario.

La prima rappresentazione è in programma mercoledì 2 dicembre alle ore 20. Sul podio dell’Orchestra e del Coro del San Carlo torna Daniel Oren, oggi direttore principale del teatro, mentre la regia è affidata a Davide Livermore, che proprio a Napoli debuttò come regista nel 1999. Nel ruolo della protagonista si alterneranno Mariangela Sicilia e Aviva Fortunata; quello di Rodolfo sarà interpretato, nella serata inaugurale, da Piotr Beczała, per la prima volta al San Carlo, e successivamente da Stefan Pop. Sono otto le recite previste, compresa l’anteprima Under30 del primo dicembre. L’ultima rappresentazione è fissata per giovedì 10 dicembre. La serata inaugurale sarà trasmessa in diretta radiofonica su Rai Radio3, mentre la produzione televisiva, a cura di Rai Cultura, andrà in onda su Rai5 giovedì 17 dicembre alle 21.20.

L’apertura della stagione lirica si inserisce in un calendario che vedrà Daniel Oren protagonista anche dell’inaugurazione della stagione sinfonica e, nel marzo prossimo, della direzione di “Pagliacci”. Maestro del Coro è Fabrizio Cassi. Per Livermore, il ritorno al San Carlo rappresenta una nuova tappa di un rapporto iniziato quasi trent’anni fa. La sua presenza inaugura inoltre un progetto più ampio del teatro, orientato a coinvolgere alcuni dei maggiori protagonisti italiani della scena contemporanea. Il 2026 segna anche la sua prima candidatura ai Premi Ubu.

La nuova produzione sceglie come riferimento visivo l’America novecentesca del pittore Andrew Wyeth (1917-2009), artista noto per i suoi paesaggi rurali, le abitazioni isolate e le atmosfere sospese. Un universo pittorico che diventa la cifra estetica dello spettacolo, con una brughiera selvaggia destinata a invadere anche gli spazi interni. Le scene sono firmate da Eleonora Peronetti e Paolo Gep Cucco, i costumi da Giusi Giustino, le luci da Nicolas Bovey e il video design da D-Wok.

Al centro della lettura di Livermore c’è il passaggio compiuto da Verdi verso un teatro più intimo e psicologico, nel quale le vicende individuali prendono il posto dei grandi affreschi storici e politici. “In Luisa Miller Giuseppe Verdi sposta l’attenzione dal politico all’umano e compie quasi una ‘virata’. È la sua opera più romantica e intima che intreccia anche la ragion politica. Un amore ostacolato da convenzioni sociali e intrighi di potere, un dramma familiare e borghese, ma allo stesso tempo universale. Con un lieve spostamento di Kabale und Liebe, il dramma di Schiller del 1783 di cui l’opera è un adattamento, diventa una specie di indagine su come la violenza del destino possa entrare anche nelle vite più ordinarie, in cui il diritto del singolo si fronteggia a una comunità giudicante», ha spiegato il regista Davide Livermore durante un incontro nel Salone degli Specchi del Teatro di San Carlo.

Un’opera di transizione anche sul piano musicale, come sottolinea Daniel Oren, che ne evidenzia il ruolo decisivo nell’evoluzione del linguaggio verdiano: “L’opera è fondamentale nel percorso del compositore. È il punto di passaggio dal primo periodo, i cosiddetti ‘anni di galera’, verso la prima maturità di titoli come Rigoletto e Traviata. Verdi mette il dramma psicologico al centro, i personaggi cambiano nel corso della vicenda e, di conseguenza, cambia anche il modo di cantare: lo vedremo specialmente nella protagonista. La psicologia dei personaggi è centrale: per esempio il baritono, Miller, padre di Luisa, è considerato dagli studiosi il primo grande ‘padre’ del Verdi maturo. Anche l’orchestrazione verdiana cambia, diventa più raffinata e, soprattutto, protagonista: racconta una propria storia oltre ad accompagnare le voci”.

Il cast della produzione si articola in due gruppi. Nella serata inaugurale Mariangela Sicilia sarà Luisa, con Piotr Beczała nel ruolo di Rodolfo. Il Conte di Walter sarà Michele Pertusi, Miller sarà interpretato da George Petean e Marko Mimica vestirà i panni di Wurm. Nelle recite successive si alterneranno Aviva Fortunata (Luisa), Stefan Pop (Rodolfo), Gabriele Sagona (il Conte di Walter), Franco Vassallo (Miller) e Abramo Rosalen (Wurm). Completano il cast Martina Belli nel ruolo di Federica, Angela Schisano in quello di Laura e Seungho Lee, allievo dell’Accademia di Canto, come Un contadino.

L’inaugurazione sarà dedicata alla memoria di Gianandrea Gavazzeni, nel trentesimo anniversario della scomparsa. Direttore presente per un trentennio al San Carlo, Gavazzeni fu anche uno dei più importanti interpreti di “Luisa Miller”, titolo al quale è legata una parte significativa della sua attività artistica. La produzione è realizzata con il sostegno del Progetto Città Metropolitana della Musica 2026.

La serata del 2 dicembre sarà accompagnata anche da un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei costumi teatrali italiani. Il progetto, promosso dal Ministero del Turismo con Enit, intende mettere in evidenza il patrimonio custodito dai grandi teatri nazionali come componente dell’identità culturale del Paese. Gli abiti saranno esposti al San Carlo fino al 15 gennaio 2027. Non soltanto testimonianze della storia dello spettacolo e dell’alta sartoria, ma anche espressione delle tradizioni, delle scuole artigiane e delle competenze che hanno contribuito a costruire il patrimonio culturale italiano.

A sottolineare il significato della nuova stagione è il sovrintendente e direttore artistico Fulvio Macciardi, che presenta questa inaugurazione come il primo appuntamento di un percorso da condividere con la città: “Inaugurare una Stagione è sempre una grande emozione. È il momento in cui un progetto artistico, fino a oggi affidato alle idee e al lavoro di preparazione, incontra finalmente il suo pubblico e comincia a vivere. Questa è la prima Stagione che ho l’onore e la responsabilità di presentare al Teatro di San Carlo e vorrei che fosse soprattutto un percorso da condividere: desidero accompagnare il pubblico attraverso le proposte che abbiamo costruito, offrendo occasioni di ascolto, conoscenza e scoperta. La serata inaugurale sarà una festa per il Teatro e per Napoli, nel segno di quel rapporto speciale che da quasi tre secoli lega questo straordinario Teatro alla sua città”, ha dichiarato Macciardi.

Il sostegno alle istituzioni culturali e il loro ruolo nello sviluppo dei territori sono al centro anche dell’intervento di UniCredit, che affianca il teatro “Per UniCredit, sostenere la cultura significa investire in una delle leve più efficaci per accompagnare lo sviluppo sostenibile dei territori. Per questo, siamo al fianco delle grandi istituzioni culturali che, oltre a custodire un patrimonio inestimabile, agiscono come veri e propri motori economici e sociali: alimentano filiere produttive, favoriscono la trasmissione delle competenze e contribuiscono a rendere le città più attrattive e competitive. Il Teatro San Carlo rappresenta pienamente questa visione: molto più di un’eccellenza culturale, è un asset strategico per Napoli e per il Paese capace di coniugare tradizione e innovazione, generando valore per le nuove generazioni. Essere al suo fianco significa investire in una visione di lungo periodo che mette al centro cultura, talento e sviluppo delle comunità”, ha affermato Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit.

Composta nel 1849 su libretto di Salvadore Cammarano, tratto dal dramma “Kabale und Liebe” (“Intrigo e amore”) di Friedrich Schiller, “Luisa Miller” rappresenta uno snodo fondamentale nella produzione di Verdi. L’opera, in tre atti, arriva dopo la stagione dei cosiddetti “anni di galera” e anticipa la svolta della cosiddetta Trilogia popolare, formata da “Rigoletto”, “Il Trovatore” e “La Traviata”. Il compositore abbandona progressivamente i grandi scenari storici per concentrarsi sulle passioni individuali, sui conflitti familiari e sulle contraddizioni della società. La prima assoluta va in scena al San Carlo l’8 dicembre 1849 e segna anche una fase di passaggio nella storia del melodramma italiano, con il progressivo superamento del modello belcantistico e l’affermazione di una nuova centralità del dramma e della psicologia dei personaggi.

La vicenda, ambientata nel Tirolo del XVII secolo, ruota attorno all’amore tra Luisa, figlia di un vecchio musicista, e Rodolfo, figlio del potente Conte di Walter. Un sentimento autentico, destinato a scontrarsi con le differenze sociali e con gli intrighi orchestrati da chi vuole impedire il matrimonio. Il padre di Rodolfo intende infatti imporre al figlio le nozze con la duchessa Federica, mentre il castellano Wurm, innamorato di Luisa e respinto dalla giovane, contribuisce a costruire l’inganno che farà precipitare la tragedia.

Per salvare il padre, arrestato e minacciato di morte, Luisa è costretta a scrivere una falsa dichiarazione con cui sembra rinnegare il proprio amore per Rodolfo. La lettera, fatta arrivare al giovane, lo convince di essere stato tradito. Nel terzo atto, quando la verità emerge ormai troppo tardi, il dramma si conclude con la morte dei due protagonisti, vittime di un sistema di potere che non lascia spazio alla libertà individuale. È proprio in questa dimensione, tra sentimento privato, imposizioni sociali e violenza del destino, che si colloca la lettura proposta dal San Carlo. Un ritorno alle origini per il teatro napoletano, che sceglie un’opera nata sulle proprie scene per inaugurare una stagione destinata ad aprire ufficialmente il cammino verso i 290 anni della sua storia. (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 26 Novembre 2026