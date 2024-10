Il salotto “fai da te” in via Sant’Eligio in mancanza della piazza

Piazza Sant’Eligio è in ristrutturazione da aprile 2024, la fine del cantiere era prevista per i primi di ottobre. Circondata da un’importante recinzione, è oggetto di rifacimento in quanto spazio verde connesso ai percorsi tratturali della transumanza. Dalla Chiesa della Croci all’Epitaffio, la rete ecologica regionale trova qui un punto cardine della storia che passa per Foggia. L’opera è finanziata con fondi Por Puglia 2014-2020, risorse ottenute dall’amministrazione Landella.

È così attenzionata dai residenti, abituati a ritrovarsi qui, che alcuni anziani hanno contattato media locali per sapere quando avrebbero avuto nuovamente a disposizione le proprie panchine.

Da qualche settimana, tuttavia, mentre la piazza non è ancora finita, un salotto di sedie, divani e tavolini usati è stato allestito in un fazzoletto- aiuola poco distante. Non solo, è circondato da un esile nastro, a mo’ di recinzione, simile a quella che preclude l’accesso nella piazza principale, con relativo verde curato.

Sarebbe la creazione di chi prima frequentava piazza Sant’Eligio, e in mancanza di questa. L’allestimento improvvisato, vicino ai cassonetti, pare contribuisca a scongiurare anche la discarica selvaggia di rifiuti, in particolare mobili dismessi, che senza tregua per gli operatori Amiu ha sempre caratterizzato l’area. Sempre che non si tratti di riciclo, più o meno virtuoso, degli stessi. A distanza di settimane il salotto sotto il cielo è ancora lì. Estro foggiano in attesa di rivedere piazza Sant’Eligio anche più bella.

Paola Lucino



Pubblicato il 9 Ottobre 2024