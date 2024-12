Il Salice Nuovo chiede l’attenzione del Comune: “Siamo dimenticati”

L’associazione “Salice Nuovo San Lorenzo” riaccende i riflettori su una periferia di Foggia, in particolare sulla viabilità delle varie traverse, sul servizio rifiuti, sull’illuminazione e sulla necessità di maggiore sicurezza. “La settimana scorsa- dice il presidente Carmine Ricciardi- abbiamo richiesto un incontro ulteriore con l’assessore Galasso”. Con lui si erano già confrontati all’inizio del suo mandato, e anche con la commissione ambiente e territorio insieme ad Arci, Associazione Ipogei e Italia Nostra. “Non credo che questa amministrazione possa fare miracoli di tempi per normalizzare certe situazioni, ma non deve nemmeno sparire. Né si può pensare che le associazioni debbano solo avallare la politica, bensì dare il loro apporto costruttivo per migliorare la città. Questa zona rappresenta una delle direttrici importanti di Foggia, ricordiamo che qui partirà la nostra seconda stazione. Di qui passa il tratturo Foggia- Ordona- Lavello e per questa zona abbiamo anche presentato un progetto per un circuito tratturale periurbano”.

Oggi però si trascina una situazione precaria, con il Piano urbanistico da farsi, almeno negli intenti espliciti della maggioranza, e il Piano per la mobilità sostenibile declinato nel Dup, (documento approvato dall’ultimo consiglio comunale) che risale a sei anni fa. Circa il Salice Nuovo, attende da anni una “riqualificazione”, e se le questioni urbanistiche sono legate a normative che travalicano il Comune, quelle dei servizi sono esplicitate dall’associazione: “Lo stato del fondo stradale è pessimo, fatto a metà, molto pericoloso al punto tale che molti mezzi, per evitarlo, utilizzano in controsenso la corsia in buono stato”. Descrive anche il percorso che un automobilista sarebbe costretto a percorrere per andare dalla chiesa di S. Lorenzo in Carmignano verso il Cep: “Dovremmo tornare indietro su via Ascoli, assurdo. Abbiamo un problema non solo di strade dissestate ma anche di viabilità”.

Ricciardi parla di periferia cresciuta senza controllo, anche “nell’intraprendenza urbanistica discrezionale di alcuni residenti, con servizi precari, bisognosa di una guida e di un presidio di legalità e precedenti. Inoltre, nell’intera area del Salice Nuovo non è presente la condotta fognaria, in più vi è un inquinamento dovuto allo sversamento di rifiuti, anche pericolosi, in un canale della bonifica (Canale Salice) e sotto il ponte della Foggia-Candela”. Chiedono le fototrappole in questa zona, già partite in altri punti della città. “Lo dico – aggiunge Ricciardi- dopo aver constatato gli umori dei residenti che si sentono cittadini di serie B dell’intera comunità foggiana”.

Finita due anni e mezzo fa ma non ancora consegnata alla città e alla Curia, anche la chiesa di San Lorenzo in Carmignano continua a rimanere chiusa. “Siamo riusciti ad avere l’illuminazione, niente altro”. In un paesaggio urbanizzato, che a stento conserva qualcosa dell’antico, il fulcro della chiesetta di campagna non è nemmeno attivo, non fa comunità, né aggregazione. La situazione è tanto più complessa perché non si tratta di borgata e nemmeno di quartiere in senso stretto, una delle sue traverse insiste verso via Almirante, area per molto tempo fatta solo di case senza strade, marciapiedi, illuminazione pubblica.

A proposito di seconda stazione in zona, dice Pasquale Cataneo, consigliere di Idm: “Sarà collegata alla prima sia a livello di strade che di ferrovia. Potrà alzare il livello di attenzione verso questa periferia fermo restando il fatto che, non solo questa ma tutte, vanno valorizzate nel quotidiano e nell’innalzamento della qualità della vita. L’abbandono dei rifiuti proprio in queste aree è molto frequente, questi sono i residenti che lo subiscono di più. Servono fototrappole, illuminazione”.

Ma urge anche il Pug: “Noi come Idm, ma posso dirlo anche a nome di altre forze politiche, abbiamo calendarizzato incontri per questo. Nel caso specifico del Salice, si trovano sia connotazioni di regolarità che probabilmente di irregolarità riguardo alle norme urbanistiche, una situazione che va affrontata nella cornice di un piano. Si deve verificare se ci sono le condizioni per trovare soluzioni compatibili con le norme. In passato, per alcune pianificazioni sanatorie complessive, non è andata bene in Regione”.

Confida nel Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) e nel suo aggiornamento per risolvere anche alcune criticità, compresa quella del Salice: “Abbiamo avviato i lavori per rendere la città sostenibile e far sì che, a proposito di periferie, svolgano un ruolo di crescita della città e di sviluppo omogeneo del territorio”.

Le lamentele che arrivano dai residenti della periferia del Salice sono molte. Lo dice Pasquale Rignanese, capogruppo di Forza Italia: “I problemi riguardano sia la sicurezza che l’illuminazione, insufficiente per la zona. Un fatto che può favorire episodi di furti e di microcriminalità. Alcuni hanno ancora i pozzi in quella zona, gente che sconta disservizi pur pagando i tributi. Dove si può sanare che lo si faccia, in ogni caso il problema va affrontato con gli strumenti necessari e con il supporto dell’area tecnica”.

Paola Lucino



Pubblicato il 3 Dicembre 2024