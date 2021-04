Il Rotary dona ventinove tablet all’Istituto “Sacco e Vanzetti”

Il Distretto Rotary 2120 Puglia e Basilicata, lo scorso 14 aprile, ha consegnato ventinove tablet all’Istituto comprensivo “Sacco e Vanzetti” di Torremaggiore.L’Usaid, agenzia governativa statunitense per la lotta alla povertà globale, tramite la Rotary Foundation, ha donato al Rotary italiano 5 milioni di dollari, nell’ambito della lotta al Covid-19.La cifra è stata frazionata in tre tranches per ciascun Distretto del Rotary italiano, destinate ad aree di focus della alfabetizzazione, della prevenzione e cura delle malattie e dello sviluppo comunitario.Giuseppe Seracca Guerrieri, Governatore del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata, ottenuto la prima tranche del finanziamento, l’ha utilizzata per l’acquisto di 540 tablet da destinare in comodato gratuito agli studenti meno abbienti del Distretto.Mercoledì scorso, all’Istituto “Sacco e Vanzetti”, i tablet sono stati consegnati da Orfina Scrocco, in qualità di Assistente del Governatore, e da Palmina Leccese, presidente del Club Rotary di San Severo che – di concerto con l’amministrazione comunale di Torremaggiore – ha individuato la scuola di Torremaggiore quale destinataria della donazione in quanto frequentata da alcuni studenti disagiati, per i quali i devices elettronici sono strumenti indispensabili per la didattica a distanza.Alla cerimonia breve ed essenziale, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, hanno partecipato il dirigente, Leonardo Aucello, la vice preside, Annalisa Soldano, il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo e l’assessore ai Servizi Sociali, Lucia Di Cesare.La “Rotary Foundation” – con il cui ausilio è stata attivata questa iniziativa – è ben nota nel mondo per aver assegnato oltre 350.000 borse di studio e per l’impegno quasi quarantennale nella lotta per la eradicazione della poliomielite dal nostro pianeta. Ma non molti sanno che la sua missione, al cui servizio si impegnano 1.200.000 Rotariani, è quella di consentire la promozione della comprensione internazionale, della buona volontà e della pace nel mondo grazie ad opere concrete come il miglioramento della salute, il sostegno all’istruzione, l’accesso all’acqua potabile e l’alleviamento della povertà. E’ stata scelta dal governo statunitense in quanto da oltre dieci anni Charity Navigator, un’organizzazione indipendente che valuta la affidabilità e la qualità delle organizzazioni filantropiche, attribuisce alla Rotary Foundation” il livello più alto di valutazione.Il Distretto 2120 del Rotary si estende sul territorio di Puglia e Basilicata e conta 56 Club e oltre 2250 soci. Ha una lunga tradizione – iniziata fin dal 1933 con la fondazione del primo Club – di opere di solidarietà e di alleviamento della fame e della sofferenza sia in paesi in via di sviluppo sia all’interno delle nostre due Regioni.USAID è la principale agenzia di sviluppo internazionale al mondo, impegnata ad indirizzare i risultati dello sviluppo sia ad un percorso che promuova l’autosufficienza e la resilienza del destinatario degli aiuti, sia, per ricaduta, la sicurezza nazionale e la prosperità economica degli Stati Uniti.

Condividi sui Social!