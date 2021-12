Il Rotary club Foggia per la polio e le celebrazioni dantesche

Profondi contenuti culturali e teologici in una appassionante serata il 9 dicembre 2021 presso il teatro “Giordano” condotta dal Prof. Gregorio Vivaldelli, per la seconda volta ospite del Rotary Club Foggia che ha organizzato l’incontro per ricordare i 700 anni dalla morte del sommo poeta, abbinando l’evento alla raccolta fondi per la campagna internazionale per l’eradicazione della poliomelite “End Polio Now” della Rotary Foundation come illustrato – dopo i ringraziamenti ed i saluti formulati alle autorità rotariane, civili e religiose ed ai presenti tutti – nel discorso di apertura del Presidente On.le Paolo Agostinacchio che con raffinato eloquio ha rappresentato il padre della Patria e della lingua italiana autore dell’opera definita capolavoro della letteratura mondiale, citandone alcuni significativi passi tratti dal Canto VI del Purgatorio.

Ha poi dato la parola al Governatore del Distretto Rotary 2120, Prof. Avv. Gianvito Giannelli, che ha espresso elogi per la brillante duplice iniziativa in una serata condotta dalla impeccabile Antonella Quarato che si è anche avvalsa della proiezione di un video per una breve descrizione della campagna internazionale giunta quasi al successo conclusivo.Un inno alla Donna, come riportato dal titolo “Donna, se’ tanto grande”, ed in particolare alla Madre (Maria nelle Divina Commedia presente nelle tre Cantiche) attraverso un percorso compiuto da Dante che nel suo cammino viene accompagnato da tre guide: Virgilio, Beatrice e San Bernardo di Chiaravalle.Il Prof. Vivaldelli, nel prestigioso teatro “Giordano”, nella narrazione si è spesso richiamato con collegamenti a fenomeni, sentimenti e stati emotivi provocati dalla recente pandemia da Covid a dimostrazione che contenuti e significati della Divina Commedia sono sempre attuali.L’approdo del viaggio di Dante è la libertà cercata, esaudita con la visione della Trinità, con Vivaldelli che chiude incitando: “Buon cammino a tutti!”.Conclude il lungo applauso di un pubblico grato che porta a casa riflessioni su cui vale la pena soffermarsi più frequentemente.

