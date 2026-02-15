Il rosso a Kalulu, la furia di Spalletti e la difesa di Chivu. Bastoni può essere squalificato?

(Adnkronos) –

Alessandro Bastoni sarà squalificato dopo la simulazione in Inter-Juventus? Il difensore dell'Inter è stato protagonista dell'episodio che ha portato all'espulsione di Pierre Kalulu per doppia ammonizione nel big match di San Siro, vinto dai nerazzurri 3-2 e valido per la 25esima giornata di Serie A. Ma cos'è successo?

Succede tutto al 42'. Kalulu, già ammonito, interviene su Bastoni che stava facendo ripartire l'azione nerazzurra e l'arbitro La Penna estrae immediatamente il secondo giallo e quindi il cartellino rosso. Le immagini però mostrano che il giocatore francese non colpisce il difensore dell'Inter, che si lascia cadere inducendo all'errore il direttore di gara. Bastoni, già ammonito, dopo il tuffo che poteva essere punito con un cartellino giallo per simulazione, esulta per il rosso 'inventato' ai danni di Kalulu. A completare il quadro, la decisione del tecnico nerazzurro Cristian Chivu all'intervallo: Bastoni, dopo l'episodio plateale, viene sostituito. Kalulu, che nel match di San Siro era già stato destinatario di un discutibile primo cartellino giallo per un'entrata su Barella, dopo il rosso ricevuto ha subito invocato l'intervento del Var dopo aver protestato in maniera veemente con La Penna: il Var però non può rimediare all'errore poiché il provvedimento disciplinare è un'ammonizione e non un'espulsione diretta. Confermata quindi, per forza di cose, la decisione di campo e l'ex giocatore del Milan è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco, lasciando in dieci la Juventus per i minuti finali del primo tempo e per l'intera ripresa. Ma cosa dice il regolamento? Il tuffo di Bastoni, per quanto plateamente antisportivo così come l'esultanza immediatamente successiva al rosso comminato all'avversario, non può essere punibile dalla prova tv. Secondo l'articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva infatti, non sarà possibile ricorrere alle immagini dell'episodio in quanto non ha portato all'espulsione diretta dell'avversario, ma a un'ammonizione, che però, essendo la seconda per Kalulu, ha provocato il rosso per il difensore francese. Nessuna possibilità di intervento inoltre nemmeno per l'esultanza che ha seguito il rosso a Kalulu, condannabile da un punto di vista di lealtà sportiva e rispetto degli avversari e dei valori dello sport, ma non a norma di regolamento. Al termine del primo tempo, Luciano Spalletti è andato a lamentarsi direttamente con l'arbitro La Penna. Un video che arriva dagli spalti di San Siro mostra Spalletti infuriato per la decisione del direttore di gara urlare: "Ci hai rovinato la partita", spalleggiato dalla dirigenza della Juventus. Giorgio Chiellini grida: "Non esiste una cosa del genere", e anche Damien Comolli si scaglia contro La Penna, tanto da essere spinto a forza via nel tunnel dallo stesso Spalletti. Nel post partita, Chiellini si presenta ai microfoni di Sky: "Non si può parlare di calcio, quello che è successo è imbarazzante. E' stato visto in tutto il mondo, bisogna cambiare subito", dice il dirigente bianconero invocando una svolta a livello arbitrale dopo una lunga serie di episodi a dir poco controversi. "Probabilmente da domani si cambierà il Var, ma non è accettabile che non ci sia un livello adeguato ad una partita del genere, questa è l'immagine che diamo del nostro calcio. A fine partita non abbiamo avuto modo di parlare con l'arbitro", dice Chiellini a Dazn. A difendere, nonostante le chiare immagini, la decisione dell'arbitro La Penna è stato invece Cristian Chivu. "Per me è un tocco leggero, ma è sempre un tocco", ha detto l'allenatore dell'Inter nel post partita. "Quando abbiamo subito noi torti leggeri ho insegnato ai miei giocatori a non mettere in difficoltà l'arbitro. È una sua decisione. Kalulu ha tutta l'esperienza necessaria e sa che in certe circostanze le mani bisogna tenerle a casa", ha continuato, "con un giallo sulle spalle io non avrei messo le mani addosso ad un avversario, soprattutto se anticipato e con un possibile contropiede aperto". Nell'immediato post partita, molti tifosi, soprattutto juventini, hanno parlato di “simulazione” e di comportamento antisportivo, sommergendo il profilo del difensore nerazzurro di insulti e commenti duri. Il dettaglio che ha fatto esplodere tutto? Proprio l'esultanza plateale del difensore nerazzurro proprio alle spalle di Kalulu a terra: gesto letto da tanti come provocatorio e antisportivo. L'immagine ha fatto il giro del web in minuti. Risultato: Instagram invaso da insulti pesanti ("simulatore", "schifoso", minacce vere e proprie). I commenti sotto i post sono stati poi limitati dai social media manager dell'Inter per arginare l'odio. Su X stessa musica: post al vetriolo da tifosi Juve e non solo, richieste di esclusione dalla Nazionale e commenti che hanno additato Bastoni come un "antisportivo cronico" o "il male del calcio".

15 Febbraio 2026