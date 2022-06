Grande emozione per il ritorno Live dell’Orchestra e Coro “Di nota in nota” della Scuola DADA Foscolo, in Concerto all’aperto nel Parco della Scuola ad angolo tra Via Carlo Baffi e Via Bartolomeo, alle spalle del noto “Parco San Felice” a Foggia in occasione della Cerimonia di Chiusura dei moduli PON per l’anno scolastico 2021/2022.

“Di Nota in Nota” è ormai da anni fiore all’occhiello di una Scuola ad indirizzo musicale composta da circa 150 elementi tra pianisti, chitarristi, violinisti e percussionisti e circa 50 tra coriste e coristi.

“Finalmente si ritorna a suonare dal vivo, su di un palco e all’aperto.” – le parole del Prof. Leonardo Marcantonio, docente della classe di Percussioni e direttore dell’Orchestra – “Di Nota in Nota è ormai un’istituzione per il nostro Istituto, da anni il lavoro e lo studio dei nostri alunni viene riconosciuto nei più importanti contest nazionali ed internazionali e grande la soddisfazione del successo avuto negli scorsi 2-5 Maggio al Concorso Musicale Nazionale Umberto Giordano, dove tutti i nostri allievi hanno ricevuto riconoscimenti in ogni settore e ogni categoria: Primi e Secondi Classificati per la categoria A con l’Ensamble di Pianoforte e Percussioni e di Chitarre e ancora Primi per la categoria C e secondi per la categoria B sempre con l’Ensamble di Pianoforte e Percussioni. Addirittura tutti i 26 pianisti della Scuola hanno raggiunto il podio aggiudicandosi i più importanti premi della manifestazione, e podio anche per i 16 chitarristi. Insomma, un vero e proprio tripudio di energia ed emozioni che da certamente prestigio alla nostra Scuola e merito al duro lavoro che i nostri allievi svolgono quotidianamente nello studio personale, corale e orchestrale”.

“Del resto la musica è vita ed è parte di ciascuno di noi” – prosegue la prof.ssa Lorenza Bellino, docente di pianoforte e direttrice del coro – “senza musica non saremmo niente. Pretendo tanto dai miei allievi, perché attraverso la musica si impara la disciplina, il metodo, si acquisiscono quelle competenze per imparare il rigore nella vita, l’impegno nello studio. Ed è sperimentato che chi lavora con la musica, chi studia seriamente la musica, eccelle poi nelle altre discipline. La musica è arte, la musica è vita, la musica è collante tra noi, le situazioni, gli avvenimenti. Mi emoziona sempre parlare di musica, soprattutto quando dirigo il coro di Di Nota in Nota, che questa sera si esibirà accanto all’orchestra in pezzi unici del repertorio dei Beatles. Sarà un’esperienza unica nel suo genere”. Un progetto sui Beatles quello che i docenti di strumento della Scuola DADA Foscolo hanno messo su per questo ritorno aperto al grande pubblico “Niente di più attuale, soprattutto in un periodo come questo” – sottolinea la Prof.ssa Carolina Ragone, docente di chitarra – “dove è importante parlare di pace, vivere la pace, nelle relazioni, nei contesti sociali, in quelli personali. E la musica non è altro che quel filo conduttore che ci unisce tutti, in un’armonia unica, che è quella della vita, che sul palco questa sera avvolgerà ciascuno di noi in un’esperienza davvero speciale.”“ E Di Nota in Nota si prepara a partecipare anche all’attesissimo Concorso Internazionale Rossomandi” – conclude il prof. Saverio Lops, docenti di violino – “giunto alla sua 22a edizione. L’intera orchestra parteciperà nella sua formazione completa, e sarà un’ulteriore prova per i nostri allievi. E’ importante mettersi in gioco, importante darsi degli obiettivi ed imparare con costanza, sacrificio ed impegno a raggiungerli. Noi siamo pronti, loro sono pronti e sarà certamente anche questo un grande successo”.

Una vera e propria fucina di talenti la Scuola DADA Foscolo conclude i percorsi di 17 moduli PON svolti presso la Scuola Secondaria di I grado. “Valorizzare i talenti è ormai obiettivo principale del nostro agire didattico” – afferma la dirigente Prof.ssa Fulvia Ruggiero – “se la scuola non avesse questo obiettivo principale non sarebbe scuola. Ogni alunno deve essere messo nelle condizioni di poter comprendere chi vuole essere e scoprire il modo migliore per potersi esprimere. I moduli PON che sono stati affrontati con grande impegno, racchiudono proprio il desiderio di offrire agli alunni un ventaglio di possibilità concrete con cui sperimentarsi, dalla scrittura creativa, alla robotica, alla musica, al potenziamento della lingua inglese, alla ricerca in campo scientifico, al teatro, alla multimedialità, assieme a tanti partner del nostro territorio, così che anche attraverso il lavoro di rete si possa raggiungere l’obiettivo desiderato: crescere per diventare i nuovi cittadini del domani, competenti, in grado di orientarsi adeguatamente in un mondo in continuo cambiamento.”

