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Il ritorno di Zelda Ocarina of Time su Switch 2 segna un debutto da record

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(Adnkronos) – Il ritorno a Hyrule del capitolo più celebrato della saga ha confermato la forza commerciale del franchise anche sulla nuova generazione hardware. Nei primi quattro giorni dalla distribuzione globale, avvenuta lo scorso 5 novembre, la nuova edizione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 ha superato la soglia dei 5,2 milioni di unità vendute nel mondo, con il mercato giapponese che ha assorbito oltre 810 mila copie. 

I numeri comunicati dall’azienda guidata da Shuntaro Furukawa certificano il miglior esordio a livello globale per una produzione first-party sulla neonata piattaforma. Il progetto ripropone integralmente l’avventura originariamente pubblicata su Nintendo 64 nel 1998, mantenendo intatta la struttura ludica incentrata sui salti temporali tra la giovinezza e la maturità di Link, affiancandovi una revisione tecnica del comparto visivo e mirati affinamenti sul fronte della giocabilità. L’operazione punta a coniugare il valore storico dell’opera con gli standard del nuovo sistema, confermando l’efficacia del catalogo storico come traino per l’ecosistema Nintendo. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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