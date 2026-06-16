Il ritorno di Harry e Meghan in Gb, William e Kate contrari al ‘Truman Show’

(Adnkronos) –

La vita dei Sussex come un Truman Show: il prossimo mese Harry e Meghan (la duchessa vi mancava da 4 anni) andranno nel Regno Unito per il lancio degli Invictus Games. Al loro seguito dovrebbe esserci un troupe di Netflix, a filmare la visita per un nuovo documentario. Naturalmente, il principe e la principessa di Galles non l'hanno presa bene: per loro i Sussex si stanno avvicinando troppo, con tanto di telecamere, a un territorio tradizionalmente occupato dalla monarchia. "William e Kate sanno che Harry e Meghan sono in trattative per un altro progetto documentaristico", ha rivelato una fonte a Heat. "L'idea che possano portare con sé una troupe cinematografica quando verranno nel Regno Unito è stata una sorpresa decisamente sgradita". I duchi di Sussex hanno firmato un accordo da 100 milioni di dollari con Netflix nel 2020, che ha portato alla realizzazione della docuserie 'Harry & Meghan', nella quale hanno fatto diverse affermazioni esplosive sul loro periodo come membri senior della famiglia reale. La coppia ha ora un accordo di "prelazione" con il gigante dello streaming e, secondo quanto riportato, è in trattative per una nuova iniziativa che potrebbe vederli nuovamente aprire le porte della loro vita alle telecamere. Sembra che il nuovo progetto si concentrerà sull'impegno umanitario dei Sussex e sugli Invictus Games, l'organizzazione fondata da Harry a sostegno dei militari feriti. Secondo fonti di Palazzo, la prospettiva di un'altra serie dietro le quinte ha suscitato perplessità negli ambienti reali, in particolare nel principe e nella principessa di Galles, che sono particolarmente contrari al fatto che i Sussex si addentrino in "territorio reale". "Ci si aspetta che questo nuovo programma si concentri maggiormente sul loro lavoro di beneficenza, ma la realtà è che le telecamere continueranno a seguire Harry e Meghan e a documentare le loro vite, e William e Kate pensavano che quel capitolo fosse ormai chiuso", ha dichiarato la fonte al magazine britannico: "William lo considera un attacco personale. Era convinto che i Sussex avessero scelto una strada diversa e si stessero concentrando sulla costruzione di una propria identità al di fuori della famiglia reale". Secondo la fonte, Kate ritiene che Meghan potrebbe essere la forza trainante dietro questa decisione: "Kate non capisce davvero perché Harry e Meghan collaborino con aziende come Netflix. Si è già detto molto pubblicamente. La sua reazione è: 'Come possono rifare tutto questo?'". I duchi di Sussex hanno realizzato in totale cinque programmi con Netflix. Il primo è stato 'Harry & Meghan', composto da sei episodi, in cui hanno offerto un accesso senza precedenti alla loro vita privata e hanno condiviso le loro esperienze, perlopiù negative, della vita nella famiglia reale. Sebbene quello show sia stato un enorme successo, facendo parlare di sé in tutto il mondo, i progetti successivi non sono riusciti a raggiungere lo stesso livello. Tra questi, 'Live To Lead', presentato dalla coppia e con interviste a leader emergenti, e 'Polo', il "progetto di passione" di Harry. Il programma di lifestyle della Duchessa, 'With Love, Meghan', è stato lanciato l'anno scorso, ma poi è stato cancellato, fatta eccezione per gli speciali stagionali. Nonostante l'accordo sia stato ridimensionato, un portavoce di Netflix ha confermato che i duchi di Sussex hanno ancora "progetti in fase di sviluppo sul fronte televisivo e cinematografico", tra cui un adattamento del romanzo rosa di Carley Fortune 'Meet Me At The Lake' e 'No Way Out' sulla guerra in Afghanistan. Ma, a quanto pare, ciò che il pubblico desidera davvero è avere una visione più approfondita della vita dei Sussex, ed è qui che entra in gioco questo nuovo programma che li osserva da vicino. Mentre Harry preferisce concentrarsi sulla filantropia, l'attrice Meghan è molto più esperta del mondo di Hollywood e, come riportato da Heat, era "desiderosa di indirizzare Harry verso progetti che potessero giovare all'emittente". Sebbene i rapporti tra i duchi di Sussex e la famiglia reale siano stati tesi negli ultimi anni, Harry e Meghan starebbero cercando di riappacificarsi, con Harry che ha dichiarato pubblicamente di desiderare di riunirsi alla sua famiglia. Tuttavia, il nuovo progetto televisivo della coppia potrebbe intralciare i piani e rovinare qualsiasi possibilità di riconciliazione, che Kate – ampiamente considerata la "pacificatrice" – avrebbe cercato di realizzare. Scrive Heat: "Secondo il Palazzo, ogni volta che le cose sembrano calmarsi, emerge qualcosa di nuovo che riporta alla ribalta tutti gli aspetti negativi. Il rapporto tra William e Harry è già abbastanza complicato senza che si aggiunga un altro importante progetto televisivo".

—internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Giugno 2026