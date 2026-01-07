Il ritorno del “fulmine”: la nuova RTX 5090 al CES 2026

(Adnkronos) – La partecipazione di MSI al Consumer Electronics Show 2026 di Las Vegas segna un punto di svolta per l'ecosistema PC, con un'offerta che spazia dai componenti hi-end alle soluzioni per il lavoro ibrido. Al centro dell'esposizione brilla il ritorno della GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z, una scheda grafica che riappare dopo sette anni di assenza per riprendersi il titolo di piattaforma definitiva per l'overclocking. Basata sull'architettura NVIDIA Blackwell, questa GPU ha già stabilito 17 record mondiali di velocità, sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale e del DLSS 4 per garantire una fedeltà grafica senza precedenti a gamer e creatori di contenuti. L'integrazione dell'intelligenza artificiale prosegue nel settore dei monitor, dove il nuovo MPG 341CQR QD-OLED X36 introduce pannelli di quinta generazione assistiti da circuiti NPU dedicati. Accanto a questo modello, il MEG X eleva ulteriormente l'esperienza d'uso grazie a sei funzioni di assistenza intelligente che analizzano le immagini in tempo reale per ottimizzare il gameplay. La collaborazione con NVIDIA ha inoltre portato alla nascita dell'MPG 272QRF X36, un display da 27 pollici dotato di tecnologia G-SYNC Pulsar, capace di offrire una nitidezza di movimento quattro volte superiore rispetto agli standard attuali. Per il mondo professionale, MSI ha presentato la serie PRO MAX, una piattaforma unificata che comprende desktop, all-in-one e componenti progettati per facilitare il multitasking e la collaborazione remota. Sul fronte dell'elaborazione avanzata debuttano i desktop AI Edge, equipaggiati con processori AMD Ryzen AI MAX+ e fino a 128 GB di memoria unificata LPDDR5X per eliminare i colli di bottiglia della VRAM durante l'esecuzione di modelli linguistici complessi. In ambito ultracompatto, il Cubi NUC AI+ 3MG si propone come PC Copilot+ sostenibile, utilizzando plastica riciclata e offrendo prestazioni AI di nuova generazione in dimensioni estremamente ridotte. Il rinnovamento dell'hardware interno vede protagoniste le schede madri AMD X870(E) e B850 MAX, caratterizzate dal design EZ DIY che semplifica il montaggio e l'overclocking per gli utenti meno esperti. La gestione della potenza è affidata a nuovi alimentatori come l'MPG Ai1600TS, dotato di protezione GPU Safeguard+ per supportare le richieste energetiche delle moderne schede video. L'ecosistema si completa con l'SSD SPATIUM M571 DLP, capace di raggiungere i 14.000 MB/s in lettura, e una gamma di periferiche wireless a 8K, tra cui i mouse Versa e la tastiera Strike 700 HE, progettate per garantire reattività e precisione millimetrica.

Pubblicato il 7 Gennaio 2026