Sabato 18 Settembre 2021 sarà inaugurata presso il Museo Civico di Foggia alle ore 18,00 la mostra d’arte pittorica Rinascimentale “Il Rinascimento italiano da Botticelli a Michelangelo”, una mostra itinerante promossa dall’associazione “Cresciamo Insieme” di Foggia in collaborazione con l’editrice Velar di Bergamo. La mostra sarà aperta al pubblico dal 19 Settembre al 31 Ottobre 2021, tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 9,00 alle ore 13,00; inoltre, il martedì e il giovedì la mostra sarà aperta anche nel pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00. La mostra comprenderà i capolavori dei più grandi pittori rinascimentali italiani come Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio, Pinturicchio e Michelangelo Buonarroti, attraverso la ricostruzione di frammenti di affreschi realizzati con materiali naturali. Il visitatore sarà condotto da un affresco all’altro in un percorso d’immagini che lo coinvolgerà in una riflessione profonda. Nell’occasione verrà presentato il libro informativo di Giorgio Galloso “Il Rinascimento italiano da Botticelli a Michelangelo”, che ripercorre il tempo del Rinascimento, spiegando tutte le opere presenti alla mostra per permettere al lettore di comprendere l’artista e la storia che racconta. La direzione della mostra è stata affidata a Giorgio Galloso, che si è avvalso di Angela Coppolella per la programmazione espositiva.

