“Il ricordo delle vittime di viale Giotto sempre nel cuore”

L’11 novembre 24esimo anniversario della tragedia con 67 morti “Quel palazzo imploso, il cratere nel quale sono stati inghiottiti nel cuore della notte i sogni, le speranze, le vite di tante famiglie, bambini, anziani, i cui volti sorridenti raffigurati sulle bare hanno commosso anche il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e sua moglie Franca, saranno per sempre nel nostro cuore, insieme alle tante immagini di quelle giornate convulse e struggenti. E da sindaca la mia partecipazione sarà ancora più sentita e intensa”. Lo ha dichiarato la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, riferendosi al 24esimo anniversario della tragedia di viale Giotto: l’11 novembre del 1999 a causa del crollo di un palazzo di sei piani morirono 67 persone.

Tra gli appuntamenti per ricordare le vittime e rinnovare vicinanza e cordoglio ai familiari, oggi ci sarà la deposizione di una corona di allora al parco memoria in viale Giotto insieme ad un momento di preghiera; sabato 11 avverrà la benedizione e la deposizione della corona presso la cappella ‘Vittime crollo viale Giotto’ all’interno del cimitero.



Pubblicato il 10 Novembre 2023