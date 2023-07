Il Comitato Feste Patronali di Lucera ha presentato al Circolo Unione il ricco cartellone di appuntamenti in onore di Santa Maria Patrona che accompagneranno residenti, ma anche i tanti lucerini emigrati, nonché visitatori e turisti fino al clou delle celebrazioni religiose e civili del 14, 15 e 16 agosto.

Il presidente del Comitato, Francesco Finizio, insieme al sindaco Giuseppe Pitta, all’assessore alla Cultura, Emanuela Gentile, e al delegato vescovile, don Costanzo De Marco, ha illustrato un programma variegato che va incontro ai differenti gusti intrecciando cerimonie religiose, pubbliche e momenti conviviali a suoni, immagini, colori, folklore e spettacoli di luci.

Si aprirà il 3 agosto con le celebrazioni in onore del beato Agostino Casotti e si chiuderà con il concerto di Elettra Lamborghini in Piazza Matteotti la sera del 16 agosto, ma prevede il giorno 14 anche il ritorno dei concerti in simultanea in quattro luoghi diversi della città e, a partire dalla mezzanotte, l’originalissima “Serenata a Maria”, con la Corale Santa Cecilia – don Eduardo Di Giovine e i cori parrocchiali che si terrà in Cattedrale. Suggestiva anche l’accensione musicale delle luminarie del 10 agosto con Silvia Mezzanotte e la Melos Orchestra.

Ma tante sono le associazioni e le organizzazioni cittadine coinvolte nei vari eventi, descritti da alcuni dei loro rappresentanti: Massimiliano Monaco, curatore del volume “I Vescovi di Lucera” che sarà presentato il 12 agosto al Circolo Unione, il cui presidente, Silvio Di Pasqua, ha anche annunciato il concerto “La follia e le quattro stagioni” che si terrà il giorno 3 nella Corte del Palazzo vescovile, quindi hanno preso la parola Gianni Finizio, presidente dell’Aps Cinque Porte storiche, che organizza le varie manifestazioni folcloristiche tra cui il Torneo delle Chiavi (fissato per il 12 ) e il Corteo storico (il 13), e Pasquale Ieluzzi, direttore della Corale Santa Cecilia, che ha esposto nel dettaglio l’iniziativa del 14.

Il cartellone è finanziato con il contributo economico di singoli cittadini, di associazioni, di aziende e del Comune di Lucera.

La raccolta è ancora aperta e, per contribuire, si può scegliere una delle seguenti modalità: 1) tramite conto corrente bancario intestato a “Comitato Feste Patronali Lucera” Iban IT80 W053 8578 4400 0000 0003 328 causale “Pro Feste Patronali”; 2) con conto corrente postale n. 15688716 intestato a “Diocesi Lucera Troia ufficio cancelleria” causale “Pro Feste patronali”; 3) direttamente presso la sede del Comitato Feste Patronali Lucera in Piazza Duomo 15, sala Giorgio La Pira, aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.30.



Pubblicato il 27 Luglio 2023