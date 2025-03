Il Rettore Lorenzo Lo Muzio: “Convegno sul terrorismo? L’università di Foggia è plurale”

“L’università di Foggia respinge ogni accusa di revisionismo storico, sottolineando che l’incontro non ha lo scopo di riscrivere la storia, ma di affrontare un tema delicato attraverso il confronto con opinioni e interpretazioni diverse, sempre fondate sulla verità storica”. Così il rettore dell’università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, in merito alle polemiche sorte in seguito all’organizzazione dell’evento “Mai più terrorismo”, in programma il 24 marzo e organizzato dall’Osservatorio nazionale anni di piombo per la verità storica. Ieri alcune associazioni, tra cui Anpi, Arci, Legambiente, Flc Cgil e Udu link avevano invitato docenti e studenti a disertare l’incontro, contestando in particolare la presenza di alcuni ospiti fra i quali Sergio D’Elia, ex Prima linea. Il rettore evidenzia che l’iniziativa è stata patrocinata dall’ateneo, unitamente al Senato, alla Camera dei Deputati, alla Conferenza dei rettori delle università italiane, in quanto “si pone l’obiettivo di stimolare il dibattito pubblico in un contesto di apertura e pluralismo delle opinioni e nel pieno rispetto della libertà accademica e del diritto alla discussione su temi di rilevanza culturale, sociale e storica”. Lo Muzio sottolinea anche che “è l’occasione per ricordare che l’università, quale Istituzione libera, aperta e pluralista, è luogo di costruzione del sapere critico e non un’arena di discussione politica e non consentirà alcuna forma di

Pubblicato il 22 Marzo 2025