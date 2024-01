Il rettore Lo Muzio: “Siamo giovani ma cresciamo”

“La nostra è una giovane università nata nel 1999 ma che sta crescendo rapidamente. Abbiamo superato i 14mila studenti. Noi siamo proiettati nel futuro perché cercheremo sempre di migliorare le nostre performance sia dal punto di vista della ricerca, della didattica e terza missione”. Così il rettore dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio all’inaugurazione del 24esimo anno accademico. “Le offerte formative – ha aggiunto Lo Muzio – sono quelle tradizionali a cui si aggiungono nuovi corsi sia in area agraria sia in area medica sia in area economico giuridica. Strettamente necessaria la collaborazione dell’università con tutte le istituzioni. L’università non può essere un ente nel territorio ma del territorio”.

“Il nostro impegno fondamentale è garantire al massimo il diritto allo studio perché è importante sapere che l’università italiana riserva la frequenza gratuita al 40 per cento degli studenti italiani”. Lo ha assicurato la ministra all’Università e ricerca Anna Maria Bernini, intervenendo da remoto all’inaugurazione del 24esimo anno accademico. “La cosa che probabilmente rappresenta il core di ogni università è il diritto allo studio che non significa solo borse di studio”, ha aggiunto. “Altro tema importante e fondamentale è quello dell’housing, cioè gli spazi in cui studiare. Abbiamo tre frecce al nostro arco – ha spiegato -. La prima riguarda il Pnrr per creare nuove strutture per la didattica e luoghi di aggregazione per gli studenti. Altro strumento è la legge 338 che, sulla base di un bando emanato dal ministero, eroga fondi alle università. Il terzo strumento riguarda un protocollo d’intesa siglato mesi fa tra ministero dell’Università e il Demanio per prendere e condividere immobili abbandonati nei centri città e metterli a disposizione degli studenti”.

“L’università di Foggia, come sottolineato oggi, è in continua evoluzione e questo è importante per la crescita sociale ed economica dell’intera regione. È fondamentale garantire un’offerta formativa al passo con i tempi, così da far diventare la nostra università sempre più attrattiva”. Lo dichiara l’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone, che ieri ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Foggia. “Il lavoro in sinergia tra l’assessorato al Welfare e l’Ateneo – aggiunge – ci ha già permesso di raggiungere risultati utili per la comunità, dando vita a progetti pensati per le esigenze delle persone più fragili. Dobbiamo continuare in questo percorso assieme all’amministrazione comunale, coinvolgendo altri enti e istituzioni, per poter fare il bene del territorio”.



Pubblicato il 30 Gennaio 2024