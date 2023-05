Il Rettore Lo Muzio: “Internazionalizzazione leva di sviluppo per la crescita dell’Ateneo e del territorio”

Ieri, presso il Rettorato di Palazzo Ateneo, il Rettore Lorenzo Lo Muzio ha accolto la prof.ssa Naoko Oishi, docente presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Ryukoku – Kyoto (Giappone), in visita ufficiale a Foggia per incontrare la prof.ssa Mariarosaria Lombardi, docente di Scienze Merceologiche – Dipartimento di Economia, e il prof. Maurizio Prosperi, docente di Economia ed Estimo rurale – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, nell’ambito di un progetto di collaborazione e ricerca sull’innovazione sociale.

«L’internazionalizzazione – ha sottolineato il Rettore – è da sempre una priorità per il nostro Ateneo, una sfida e un’opportunità irrinunciabile per lo sviluppo della ricerca e della didattica; in questo senso la collaborazione con Università di alto livello scientifico assume particolare rilevanza anche per la crescita del Territorio. L’incontro di oggi con la prof.ssa Naoko Oishi consolida un rapporto di collaborazione nato in ambito scientifico, grazie all’impegno dei proff. Lombardi e Prosperi, ma che auspichiamo possa estendersi anche sul piano della didattica nella consapevolezza dell’importanza dei progetti di internazionalizzazione e mobilità per la formazione dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Una formazione che non deve essere esclusivamente specifica e legata ai percorsi di studio ma che deve trovare il proprio fondamento nella conoscenza di altre culture e di altri Paesi».

Sul fronte internazionale, l’Università di Foggia ha all’attivo numerosi accordi di partenariato scientifico ma anche didattico con Università, Istituzioni ed Enti di ricerca che favoriscono la mobilità studentesca, dei docenti e del personale tecnico amministrativo.

«Ho conosciuto la prof.ssa Naoko Oishi in occasione della pubblicazione di un mio libro “L’innovazione sociale nel settore agricolo del Mezzogiorno” (Franco Angeli editore, 2017), nato dall’esperienza in Vazapp, il primo hub rurale di Puglia, creato dall’imprenditore agricolo Giuseppe Savino – ha dichiarato la prof.ssa Lombardi – Già in occasione del nostro primo incontro, nel luglio 2018, io e la prof.ssa Naoko Oishi abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci su tematiche scientifiche di reciproco interesse. Da quel momento si sono realizzate diverse attività, tra cui scambi di visite tra l’Italia e il Giappone, confluite poi in un progetto dal titolo “Theorethical Research for Social Innovations in Less Favoured Areas in the field of Agriculture through comparison between Japanese and European cross-scale policies”, coordinato dalla stessa prof.ssa Oishi e finanziato dal governo giapponese. L’idea era di studiare le “best practice” di iniziative di innovazione sociale realizzate nelle aree rurali svantaggiate, attraverso un confronto tra le politiche agricole italiane e giapponesi».

Il progetto è terminato il mese scorso, dopo tre anni di attività, e ha visto la partecipazione dei proff. Lombardi e Prosperi, e di Giuseppe Savino per sperimentare nelle comunità rurali nipponiche il format di successo di Vazapp, la “Contadinner” (la Cena dei Contadini) pensata per ascoltare e condividere i fabbisogni del mondo agricolo. Questo è avvenuto prima in remoto, nel novembre 2021, e poi in presenza, a febbraio di quest’anno con la partecipazione dei due docenti dell’Ateneo dauno, del founder di Vazapp e del prof. Antonio Stasi, all’epoca delegato rettorale all’innovazione sociale e anch’egli membro dell’hub rurale. L’Università di Foggia e Vazapp, quindi, hanno collaborato insieme per esportare il proprio know how su questa tematica e confrontarsi con gli studiosi del LORC (Research Center for the Local Public Human Resources and Policy Development) dell’Università di Ryukoku su un possibile follow up. Il prossimo anno è prevista la pubblicazione del volume dal titolo “Social Innovations for sustainable rural areas – multi level policies and local experiences in Italy and Japan”, per capitalizzare le conoscenze acquisite durante questo periodo di ricerca.



