Il rettore Lo Muzio: “Costruiamo il futuro con conoscenza, confronto e partecipazione”
Conferito il sigillo al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e all'artista multidisciplinare di origini foggiane Felice Limosani, che ha tenuto la lectio magistralis "Immersive Humanities"
Non solo una cerimonia formale, ma un momento di riflessione pubblica sul ruolo dell’Università nella società contemporanea. Con un’Aula Magna gremita, l’Università di Foggia ha inaugurato l’Anno Accademico 2025/2026 ponendo al centro il tema della visione, intesa come capacità di interpretare i cambiamenti e orientare ricerca, formazione e sviluppo. La cerimonia si è aperta con il tradizionale corteo accademico, che ha visto la partecipazione di numerose Università italiane rappresentate dai rispettivi Rettori, a testimonianza del forte legame che unisce l’Ateneo dauno al sistema universitario nazionale e con l’esecuzione dell’Inno italiano in una suggestiva versione per violino, interpretata dalla studentessa del Conservatorio “Umberto Giordano di Foggia” Silvia Laquintana.
A conferire all’evento un carattere distintivo e contemporaneo è stata la performance artistica della compagnia Eleina D, scelta volutamente innovativa rispetto al protocollo accademico. Attraverso un linguaggio espressivo capace di coniugare ricerca artistica e suggestione simbolica, la compagnia ha interpretato e anticipato il tema della visione, offrendo al pubblico una chiave di lettura originale e coinvolgente dell’intero evento. Alla cerimonia hanno preso parte studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e della società civile, delineando il profilo di un Ateneo sempre più aperto al dialogo con il Territorio e attento alle sfide del mondo contemporaneo. Tra i presenti anche i 3 Prorettori, il Direttore Generale, il Preside della Facoltà di Medicina e i 7 Direttori di Dipartimento, a testimonianza del coinvolgimento di tutte le principali figure dell’amministrazione e della governance dell’Ateneo.
Come da tradizione, il primo intervento è stato quello del Magnifico Rettore, Lorenzo Lo Muzio, che ha presentato una relazione incentrata sul Piano strategico dell’Ateneo, definito come “una promessa reciproca” tra Istituzione, Comunità accademica e Territorio. “La nostra Università, ancora giovane, possiede una qualità rara e preziosa: la capacità di immaginare, e in venticinque anni di storia abbiamo dimostrato che, anche in contesti complessi, è possibile costruire eccellenza, creare opportunità e attrarre nuove energie. Oggi siamo chiamati a un passo successivo: trasformare la crescita in rigenerazione, trovando il coraggio di cambiare senza perdere il senso della nostra missione, non accontentandoci di gestire l’esistente, ma costruendo ciò che ancora non c’è. Ed è forse questa la conquista più autentica di questi anni: aver compreso che una Comunità accademica non cresce per i risultati raggiunti, ma per la qualità delle domande che continua a porsi.
Perché l’Università, nella sua essenza più profonda, non è il luogo della conservazione del sapere, ma il luogo in cui una società decide che vale ancora la pena comprendere il mondo prima di cambiarlo”. A seguire l’intervento del Presidente del Consiglio degli Studenti, Vincenzo Mundo, che ha così dichiarato: “Oggi, noi studenti di Foggia rivendichiamo il diritto di essere il Presente: quello di chi studia nelle sale di un cinema, ma che nonostante tutto porta questo Ateneo ai vertici nazionali. Non siamo numeri da statistica o ‘esiliati democratici’ a cui viene negato il diritto di votare dove si vive e si studia; è inaccettabile che la democrazia si fermi davanti a un treno che molti non possono permettersi di prendere. Siamo il seme che spacca la pietra per restare in una terra difficile. Al Presidente Decaro e alle istituzioni chiediamo un Patto per il Lavoro che renda la ‘Restanza’ una scelta ambiziosa e non un atto di rassegnazione. Studiare in Capitanata non è un ripiego, è un atto di ribellione: abbiamo smesso di aspettare un futuro che non arriva, ora vogliamo il timone della nostra storia”.
A seguire, Luigia Giuzio ha nel corso del suo intervento ribadito il ruolo centrale del Personale tecnico amministrativo e bibliotecario, “quale motore imprescindibile dei processi organizzativi e della qualità dei servizi. In tale prospettiva, risulta fondamentale continuare a investire nel capitale umano, promuovendo percorsi di formazione continua, opportunità di mobilità internazionale e politiche orientate al benessere organizzativo. Un impegno che contribuisce in maniera concreta al rafforzamento dell’Ateneo e al consolidamento del suo rapporto con il territorio, in una visione sempre più aperta, dinamica e internazionale”.
Momento particolarmente significativo è stata la lectio magistralis dell’artista multidisciplinare foggiano Felice Limosani, dal titolo “Immersive Humanities. Un paradigma visionario per la cultura dell’esperienza”: “Ricevere il Sigillo dell’Università mi onora nel mio percorso di ricerca e mi emoziona come foggiano. Mi auguro che questa lectio possa essere un invito, per le studentesse e gli studenti, a costruire un futuro tecnologico capace di custodire il valore dell’umano”. Nel corso della cerimonia l’Ateneo ha conferito il proprio sigillo al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e allo stesso Limosani.
Pubblicato il 25 Marzo 2026