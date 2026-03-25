Il rettore Lo Muzio: “Costruiamo il futuro con conoscenza, confronto e partecipazione”

Non solo una cerimonia formale, ma un momento di riflessione pubblica sul ruolo dell’Università nella società contemporanea. Con un’Aula Magna gremita, l’Università di Foggia ha inaugurato l’Anno Accademico 2025/2026 ponendo al centro il tema della visione, intesa come capacità di interpretare i cambiamenti e orientare ricerca, formazione e sviluppo. La cerimonia si è aperta con il tradizionale corteo accademico, che ha visto la partecipazione di numerose Università italiane rappresentate dai rispettivi Rettori, a testimonianza del forte legame che unisce l’Ateneo dauno al sistema universitario nazionale e con l’esecuzione dell’Inno italiano in una suggestiva versione per violino, interpretata dalla studentessa del Conservatorio “Umberto Giordano di Foggia” Silvia Laquintana.

A conferire all’evento un carattere distintivo e contemporaneo è stata la performance artistica della compagnia Eleina D, scelta volutamente innovativa rispetto al protocollo accademico. Attraverso un linguaggio espressivo capace di coniugare ricerca artistica e suggestione simbolica, la compagnia ha interpretato e anticipato il tema della visione, offrendo al pubblico una chiave di lettura originale e coinvolgente dell’intero evento. Alla cerimonia hanno preso parte studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e della società civile, delineando il profilo di un Ateneo sempre più aperto al dialogo con il Territorio e attento alle sfide del mondo contemporaneo. Tra i presenti anche i 3 Prorettori, il Direttore Generale, il Preside della Facoltà di Medicina e i 7 Direttori di Dipartimento, a testimonianza del coinvolgimento di tutte le principali figure dell’amministrazione e della governance dell’Ateneo.

Come da tradizione, il primo intervento è stato quello del Magnifico Rettore, Lorenzo Lo Muzio, che ha presentato una relazione incentrata sul Piano strategico dell’Ateneo, definito come “una promessa reciproca” tra Istituzione, Comunità accademica e Territorio. “La nostra Università, ancora giovane, possiede una qualità rara e preziosa: la capacità di immaginare, e in venticinque anni di storia abbiamo dimostrato che, anche in contesti complessi, è possibile costruire eccellenza, creare opportunità e attrarre nuove energie. Oggi siamo chiamati a un passo successivo: trasformare la crescita in rigenerazione, trovando il coraggio di cambiare senza perdere il senso della nostra missione, non accontentandoci di gestire l’esistente, ma costruendo ciò che ancora non c’è. Ed è forse questa la conquista più autentica di questi anni: aver compreso che una Comunità accademica non cresce per i risultati raggiunti, ma per la qualità delle domande che continua a porsi.

Perché l’Università, nella sua essenza più profonda, non è il luogo della conservazione del sapere, ma il luogo in cui una società decide che vale ancora la pena comprendere il mondo prima di cambiarlo”. A seguire l’intervento del Presidente del Consiglio degli Studenti, Vincenzo Mundo, che ha così dichiarato: “Oggi, noi studenti di Foggia rivendichiamo il diritto di essere il Presente: quello di chi studia nelle sale di un cinema, ma che nonostante tutto porta questo Ateneo ai vertici nazionali. Non siamo numeri da statistica o ‘esiliati democratici’ a cui viene negato il diritto di votare dove si vive e si studia; è inaccettabile che la democrazia si fermi davanti a un treno che molti non possono permettersi di prendere. Siamo il seme che spacca la pietra per restare in una terra difficile. Al Presidente Decaro e alle istituzioni chiediamo un Patto per il Lavoro che renda la ‘Restanza’ una scelta ambiziosa e non un atto di rassegnazione. Studiare in Capitanata non è un ripiego, è un atto di ribellione: abbiamo smesso di aspettare un futuro che non arriva, ora vogliamo il timone della nostra storia”.

A seguire, Luigia Giuzio ha nel corso del suo intervento ribadito il ruolo centrale del Personale tecnico amministrativo e bibliotecario, “quale motore imprescindibile dei processi organizzativi e della qualità dei servizi. In tale prospettiva, risulta fondamentale continuare a investire nel capitale umano, promuovendo percorsi di formazione continua, opportunità di mobilità internazionale e politiche orientate al benessere organizzativo. Un impegno che contribuisce in maniera concreta al rafforzamento dell’Ateneo e al consolidamento del suo rapporto con il territorio, in una visione sempre più aperta, dinamica e internazionale”.

Momento particolarmente significativo è stata la lectio magistralis dell’artista multidisciplinare foggiano Felice Limosani, dal titolo “Immersive Humanities. Un paradigma visionario per la cultura dell’esperienza”: “Ricevere il Sigillo dell’Università mi onora nel mio percorso di ricerca e mi emoziona come foggiano. Mi auguro che questa lectio possa essere un invito, per le studentesse e gli studenti, a costruire un futuro tecnologico capace di custodire il valore dell’umano”. Nel corso della cerimonia l’Ateneo ha conferito il proprio sigillo al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e allo stesso Limosani.



Pubblicato il 25 Marzo 2026