Il responsabile Amnesty Foggia muore durante un intervento pubblico

Ha avuto un malore improvviso mentre stava facendo un intervento durante la presentazione del libro di Papa Francesco ‘E’ finita la pace?’: Cesare Sangalli, 58 anni, responsabile Amnesty International Foggia, e’ morto ieri sera. L’uomo, noto in citta’, stava partecipando a un evento pubblico nell’aula magna del dipartimento di Economia, Management e Territorio, dell’Universita’ di Foggia, alla presenza tra gli altri anche del rettore Pierpaolo Limone e dell’ex ministro della Difesa ed ex vicepresidente del Parlamento europeo, Mario Mauro. Durante il suo intervento il 58enne ha avuto un malore e si e’ accasciato cadendo a terra. A nulla sono valsi i tentativi del 118 per rianimare Sangalli.

