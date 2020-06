“Il respiro nel Parco”, lezione gratuita immersi nella natura

Parcocittà celebrerà anche quest’anno la Giornata internazionale dello Yoga, domenica 21 giugno, con una lezione introduttiva gratuita sul fare del tramonto a cura delle insegnanti Gabriella e Simona Maestri. Quale occasione migliore per una ripartenza all’insegna del benessere e delle attività all’aria aperta, immersi nella natura. L’incontro sarà dedicato alla conoscenza del proprio corpo attraverso la pratica di una disciplina millenaria ed importante – sempre più riconosciuta come strumento volto alla crescita psico-fisica individuale – tanto da essere stata inserita, in Nepal, tra le materie obbligatorie scolastiche e, in Italia, definita dal Coni “Attività sportiva ginnastica finalizzata alla Salute”. La lezione integrata delle due insegnanti si terrà, a partire dalle ore 19, sul prato interno del centro polivalente di Parco San Felice è si articolerà intorno agli asana (posture dello yoga), alle tecniche di rilassamento, alle tecniche di respirazione e ai mantra (meditazioni sonore). L’evento sarà adeguato alle vigenti norme di sicurezza: misurazione della temperatura all’ingresso, mascherina necessaria per il transito nei luoghi comuni ma non per lo svolgimento della sessione di yoga. Le attività si svolgeranno inoltre nel rispetto obbligatorio del distanziamento sociale. Sono raccomandati abiti comodi e sportivi e la dotazione di un tappetino personale. L’evento è aperto ad un numero limitato di 20 partecipanti. Si prega di presentarsi in leggero anticipo rispetto all’orario di inizio della sessione di lavoro. Per info e prenotazioni consultare l’evento facebook “Il respiro nel Parco” o contattare il numero 340.5038698.

