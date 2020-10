“Il respiro dello Junno” di Nicla Cannito

Sarà inaugurata il 10 ottobre, alle ore 18, la mostra della fotografa di Manfredonia che ha come protagonista lo storico rione medievale di Monte Sant’Angelo.Paola Ricucci sarà relatrice all’evento inaugurale ed anticipa “Il lavoro di Nicla si rivela più come un racconto per immagini, che non una sequenza fine a se stessa. Nicla ci racconta dello Junno, delle sue stradine, delle sue piazzette, delle pietre di un bianco abbacinante, del bianco della calce, delle lenzuola stese ad asciugare al sole, delle mandorle pelate e della ricotta. In queste foto sentiamo gli odori e i profumi che pervadono questi luoghi e la nostra mente va verso il passato mai dimenticato seppur, alle volte, rifiutato. Percepiamo il silenzio, ma anche le parole non dette, la gioia e la rabbia non espresse, e il nostro pensiero va alle donne del sud, a volte vittime, a volte dominatrici, tenere, dolci, volitive e caparbie, a quelle donne che hanno saputo cadere e rialzarsi e che hanno lottato mai dome. Dalle foto emerge quel mondo di eleganza composta, di bellezza non urlata, di rispetto per se stesse e per gli altri, di valori e di tradizione”.Nicla Cannito é nata a Manfredonia, dove attualmente vive e fotografa.Si avvicina al mondo della fotografia in modo casuale, una decina di anni fa i suoi primi passi con una compattina sono stati un’esplosione di gioia, la voglia di scoprire l’ha portata a frequentare qualche corso di fotografia ed intraprendere un percorso alla ricerca di uno stile. Fa parte dell’associazione culturale ‘’Manfredonia Fotografica’’ di cui in passato ha ricoperto la carica di presidente di circolo, oggi membro del direttivo artistico, iscritta alla FIAF (federazione italiana associazioni fotografiche) ha conseguito negli anni diversi riconoscimenti e pubblicazioni su riviste di fotografia. Le diverse forme di comunicazione la affascinano e nella fotografia ha trovato quel dialogo intimo che svela lentamente l’Io nascosto. Un linguaggio espressivo in grado di trasmettere infinite emozioni.La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì con orario dalle 16 alle 20.30 e sabato e domenica con orario 10-13 e 16-21 nella Green Cave, in via Garibaldi 27 a Monte Sant’Angelo.

