Il regolamento congressuale di Boccia riapre i giochi nel Pd pugliese

L’emendamento salva-consiglieri regionali pugliesi e che allunga la legislatura regionale in caso di dimissioni anticipate del presidente, approvato a larga maggioranza con voto bipartisan durante la sessione di bilancio dello scorso fine dicembre, nonostante non si abbia ancora certezza da Roma circa una sua eventuale impugnazione da parte del Governo, ha già fatto scuola. Infatti, mentre in Puglia due consiglieri regionali del Pd, Francesco Paolicelli e Donato Metallo, vicini al Primo cittadino barese Antonio Decaro (e, quindi, anch’essi sostenitori del governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, alla segreteria nazionale dei Dem), vorrebbero presentare un ddl per abrogare tale norma, l’aspirante successore di Enrico Letta alla guida della Regione Emilia-Romagna l’ha “copiata” per la sua regione, facendola approvare dal Consiglio regionale che lo sostiene. E così il candidato alla segreteria nazionale del Pd, che è anche governatore, l’anno prossimo potrebbe anche pensare (come potrebbe accadere in Puglia con il governatore Michele Emiliano) a fare il salto al Parlamento europeo, senza far perdere un anno di legislatura ai consiglieri della sua Emilia-Romagna. Anche se, in realtà, Bonaccini al pari di Emiliano potrebbero essere più interessati a rimanere alla guida delle rispettive Regioni con un eventuale terzo mandato, visto che entrambi, insieme ad altri governatori in scadenza del loro secondo mandato (il campano Vincenzo De Luca del Pd, l’ex forzista Giovanni Toti della Liguria ed il leghista Luca Zaia del Veneto), avrebbero – secondo indiscrezioni – già avviato un pressing all’interno delle rispettive forze politiche di riferimento presenti in Parlamento, per l’approvazione di una legge che preveda la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Regione. Richiesta a cui si sarebbe accodata recentemente anche l’Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) guidata dal sindaco di Bari, Decaro, che già in passato aveva chiesto la stessa cosa per i sindaci dei Comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, sia al governo Conte che al successivo guidato da Mario Draghi, ma senza successo. Infatti, Decaro al pari del presidente pugliese della Regione, se ci fosse la possibilità fra la corsa al Parlamento europeo ed il rinnovo del mandato comunale sceglierebbe verosimilmente quest’ultimo. Interessati ad un eventuale terzo mandato, oltre a Decaro ed ai sindaci nella sua stessa situazione, ossia in prossimità di scadenza del loro secondo mandato, ora sono sicuramente i tre governatori di centrosinistra (Bonaccini, De Luca ed Emiliano) ed i due di centrodestra (Toti e Zaia) che, se non ci saranno variazione alla norma attuale, alla scadenza (o prima) devono necessariamente tentare di conquistare un seggio a Bruxelles nel 2024, per non rimanere fuori dai “giochi” almeno fino alle prossime politiche che, stante ai tempi ordinari, dovrebbero tenersi non prima del 2027. Se le aspettative di terzo mandato dovessero avverarsi, sia per i sindaci che per i governatori, allora in Puglia tutti i ragionamenti e le ipotesi formulate finora per le prossime elezioni comunali, europee e regionali rischiano di saltare, perché si ricomporrebbe quasi sicuramente il binomio “Emiliano-Decaro” sulle rispettive ricandidature. E, quindi, ogni possibile rivalità tra i due verrebbe spostata eventualmente alle prossime politiche. Ciò che invece risultano indifferibili per entrambi sono le scelte per il mantenimento degli equilibri interni al Pd pugliese. Scelte che difatti devono essere effettuate nelle prossime settimane, in concomitanza con le operazioni per la scelta del successore di Letta alla guida del Pd. Infatti, la novità che potrebbe provocare uno scombussolamento negli accordi già siglati tra Emiliano e Decaro riguarda la sorpresa emersa dal regolamento per la celebrazione del congresso pugliese del Pd, reso noto solo lunedì sera dal commissario regionale “ad acta”, il senatore Francesco Boccia, che ha fissato in un’unica data il fischio d’inizio del congresso regionale e quello nazionale. Circostanza, quest’ultima, che potrebbe addirittura infuocare i giochi per la scelta del successore di Lacarra, facendo saltare accordi ed indicazioni già concordate all’interno del Pd pugliese e, in particolare, dell’area che sostiene Bonaccini. Infatti, ognuna delle mozioni pugliesi collegate ai quattro candidati alla segreteria nazionale (Bonaccini, Schlein, De Micheli e Cuperlo) potrebbe schierare un proprio rappresentante per la segreteria pugliese, facendo così saltare gli schemi già fissati a livello locale. E, quindi, riaprire i giochi interni al partito. Giochi che fino a domenica scorsa sembravano ormai chiusi e che invece ora si sono improvvisamente riaperti e non sarà affatto semplice per Emiliano e Decaro scegliersi, solo in accordo tra loro, il nome del prossimo segretario regionale dem. Quanto al congresso, il commissario Boccia ha stabilito che dal 23 al 27 Gennaio si raccoglieranno le candidature per la segreteria pugliese del Pd, mentre dal 3 al 12 febbraio si svolgeranno le operazioni di voto degli iscritti al partito. Ossia circa 10 mila tesserati pugliesi del Pd che potrebbero però aumentare, perché il tesseramento si potrà effettuare fino alla fine di gennaio. E la nuova ed imprevedibile conta intera potrebbe essere anch’essa non priva di sorprese nel Pd pugliese.

Giuseppe Palella

