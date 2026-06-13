“Il Re” in scena a Foggia e Manfredonia

Dopo il successo del primo appuntamento, il GIO Festival prosegue con una delle produzioni più originali dedicate all’opera di Umberto Giordano. Il 14 giugno a Foggia e il 15 giugno a Manfredonia andrà infatti in scena “Il Re”, titolo raro del compositore foggiano che torna al pubblico in una veste pensata per coinvolgere non soltanto gli appassionati del melodramma ma anche chi si avvicina all’opera per la prima volta. Lo spettacolo porta la firma della regista fiorentina Manu Lalli, conosciuta per il teatro di strada e per il progetto Opera Camion del Teatro dell’Opera di Roma. Per la prima volta una sua produzione approda in Capitanata, trasformando spazi urbani e piazze in luoghi di spettacolo e incontro. Composta su libretto di Giovacchino Forzano, l’opera debuttò con successo alla Scala di Milano nel 1929. L’atmosfera fiabesca della vicenda trova una nuova interpretazione nell’allestimento ideato da Manu Lalli, caratterizzato da colori, movimento e una dimensione popolare capace di dialogare con pubblici di ogni età. Sul podio dell’Orchestra Suoni del Sud salirà Benedetto Montebello. Nel cast figurano il baritono barese Marcello Rosiello nel ruolo del sovrano, il soprano pugliese Veronica Granatiero nei panni di Rosalina e il tenore Matteo Mezzaro nel ruolo di Colombello, giovane innamorato e rivale del protagonista.

L’appuntamento rappresenta anche l’ideale avvicinamento al grande evento conclusivo del festival, in programma il 20 giugno in piazza Cavour a Foggia. Per una sera il cuore della città si trasformerà in un grande teatro all’aperto ospitando Andrea Chénier nell’allestimento firmato da Mario Martone per il Teatro alla Scala di Milano e appositamente adattato per la rappresentazione foggiana. Per rendere possibile l’evento sono partiti da Milano tredici bilici con scenografie, materiali e strutture tecniche. Alla guida dell’orchestra e del coro del Teatro Petruzzelli ci sarà la direttrice artistica del festival Gianna Fratta. Sul palco saliranno alcuni tra i nomi più prestigiosi della lirica internazionale, tra cui il tenore spagnolo Jorge de León nel ruolo del protagonista e il soprano Maria Agresta nei panni di Maddalena di Coigny, affiancati da Gabriele Viviani, Giuseppina Piunti, Annunziata Vestri, Roberto Lorenzi, Jorge Nelson Martinez, Enrico Casari e Franco Cerri. Per la serata conclusiva saranno disponibili sia posti a pagamento sia un’ampia area ad accesso gratuito, nel segno di una manifestazione che punta a rendere l’opera accessibile e condivisa, valorizzando al tempo stesso il legame tra la musica di Umberto Giordano e il territorio che gli ha dato i natali.



Pubblicato il 13 Giugno 2026