Il Rasengan di Neymar: eFootball collabora con Naruto Shippuden

(Adnkronos) – Konami Digital Entertainment ha ufficializzato il debutto di una collaborazione inedita tra il simulatore calcistico eFootball e il celebre anime Naruto Shippuden. L’iniziativa, prevista per un arco temporale limitato, mira a fondere l’universo dei ninja con quello del rettangolo verde, introducendo dinamiche di gioco che superano la dimensione puramente estetica. Al centro dell’operazione si trovano speciali accoppiate che vedono protagonisti atleti del calibro di Neymar Jr. e Takefusa Kubo, idealmente affiancati a figure iconiche come Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha in un connubio tra sport reale e immaginario nipponico. La campagna promozionale, attiva dal 30 aprile fino al 14 maggio 2026, prevede una serie di eventi interni volti a premiare l’utenza con oggetti a tema e personaggi esclusivi ottenibili senza costi aggiuntivi. L’integrazione non si limita a elementi decorativi per gli stadi o coreografie dedicate, ma influisce direttamente sulle fasi salienti del match. Attraverso le carte speciali dedicate alla collaborazione, i giocatori possono innescare effetti visivi ispirati alle tecniche più note della serie durante l’esecuzione dei tiri, portando sul campo manovre spettacolari come il Rasenshuriken e il Chidori, completate da esultanze personalizzate. Per supportare il lancio dell’evento è stato diffuso un trailer che vede la partecipazione di stelle internazionali come Robert Lewandowski, sottolineando l’ambizione globale di un progetto che punta a intercettare sia gli appassionati di simulazione sportiva che la vasta platea dei fan dell’animazione giapponese. Durante l’intero periodo della campagna, i contenuti tematici trasformeranno l’esperienza visiva dei match, consolidando la tendenza dei titoli sportivi moderni verso contaminazioni pop sempre più audaci e orientate all'intrattenimento multimediale.

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Pubblicato il 30 Aprile 2026