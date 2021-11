Il racconto, l’approfondimento e le immagini attraverso le sue Confraternite

Oggi il mondo gira in fretta, ma durante la Settimana Santa di Vico del Gargano, tutto rallenta per far posto, attraverso la fede, alla tradizione. In questi giorni si percepisce qualcosa che non nasce dall’occasionalità del momento solenne, ma che viene da lontano e che affonda le sue radici nel concetto d’identità.Il libro nasce dalla ricerca sviluppata sul campo nel corso di circa tre anni e dal confronto dei punti di vista degli autori: dal racconto di Francesco A.P. Saggese, dagli approfondimenti di Francesco Pupillo, dalle immagini del fotografo Pasquale D’Apolito – Editrice L’immagine.La Settimana Santa di Vico del Gargano racchiude in sé un immenso patrimonio di conoscenze, a tratti unico nel suo genere, e che merita di essere portato all’attenzione di un pubblico sempre più ampio e di essere studiato per salvaguardarne la tradizione, che è inevitabilmente legata al suo popolo e alla sua storia.Patrocinato dalla Diocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, delle Confraternite di Vico e da Settimana Santa in Puglia, si apre con un in intenso invito alla lettura da parte del Vescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, S. E. Padre Franco Moscone, e dall’introduzione di Gaetano Armenio, coordinatore di Pugliautentica.Il patrimonio culturale e religioso di cui è portatrice la Settimana Santa Vichese, trova la sua manifestazione principale nel Venerdì Santo, che è uno dei momenti più solenni vissuti a Vico del Gargano, e sicuramente uno tra i più suggestivi dell’intero territorio pugliese e oltre.

