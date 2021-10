Il Quartetto Guadagnini in concerto

Il quartetto d’archi è, per molti, la formazione musicale per eccellenza: geometricamente perfetto, fonde le corde in un dialogo armonico che ha ispirato molti compositori nella creazione di opere appositamente pensate per questi quattro strumenti.Chi volesse scoprire quali segreti si nascondono nelle esecuzioni dei migliori quartetti non perda il concerto in programma per lunedì 18 ottobre al Teatro Comunale “Umberto Giordano”: gli Amici della Musica di Foggia hanno inserito nel programma della 51^ stagione musicale un concerto del rinomato Quartetto Guadagnini, formato dai violinisti Fabrizio Zoffoli e Cristiana Papini, dal violista Matteo Rocchi e dalla violoncellista Alessandra Cefaniello.In attività dal 2012, la formazione si è esibita in teatri importantissimi come La Fenice di Venezia e ha affiancato la pianista Beatrice Rana all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi per poi esibirsi come ensemble in residenza nella stessa istituzione. Nel 2014 ha vinto il Premio Piero Farulli, consegnato durante la XXXIII^ edizione del Premio Franco Abbiati.Ingresso alle 20.00, inizio alle 20.30.I biglietti rimasti disponibili possono essere ritirati dalle 19.00 presso il Teatro.

