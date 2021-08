Mattinata sempre più città digitale. Domenica 8 agosto, alle ore 21, sarà presentato in piazza Aldo Moro il progetto Social WiFi Street di Anima Living Network, La Vineria e Gabriellino. Via Giuseppe Garibaldi e via Gian Tommaso Giordani diventeranno le prime strade digitali della piccola ed intraprendente comunità garganica. Assieme ai residenti delle due piccole vie del centro storico e all’Associazione Alenn – e grazie al prezioso supporto dell’Amministrazione Comunale, che subito ha sposato l’idea progettuale – la compagine Anima Living Network, La Vineria e Gabriellino ha dato vita ad una collaborazione con il fine di recuperare e valorizzare, dal punto di vista turistico e sociale, le due strade. Come? Attraverso la digitalizzazione e l’abbellimento. Per l’occasione, il Reverendo Podolico, Luciano Castelluccia, darà vita allo spettacolo musicale e gastronomico della Puglia garganica “L’aquasala salverà il mondo”. Un emozionante percorso multisensoriale, tra un (ri)morso di caciocavallo, rigorosamente “podolico”, ed una scodella di acquasala preparata al momento. Un inebriante e geniale ritorno al futuro, una commistione quasi perfetta di musica, parola dannata e folle energia. Un affascinante viaggio mistico che parte dal Gargano, dalle sue strade sterrate, dai suoi campanacci, dai muggiti delle vacche podoliche, dai belati delle capre, dal movimento energico, dalla passione e dal forte senso di appartenenza alla terra d’origine dei suoi pastori.

Coloro che parteciperanno allo spettacolo teatrale, musicale e gastronomico L’Acquasala salverà il mondo saranno guidati verso un percorso molto emozionale, in cui verranno messi in risalto materie prime come olio extravergine d’oliva, pane, caciocavallo e verdure selvatiche, tutte squisitezze e prelibatezze che raccontano il territorio. Si tratta di un itinerario a dir poco mistico, che avrà inizio dal Gargano e attraverserà le strade sterrate, lungo le quali incontrerà i muggiti delle vacche podoliche, i campanacci, i belati delle capre e farà sentire forte il senso di appartenenza che hanno i pastori alla loro terra d’origine.

Il racconto porterà a rievocare odori, rumori, colori e sapori del territorio e li farà arrivare fin dentro l’anima, il tutto fra un morso di caciocavallo podolico ed una scodella di acquasala preparata nell’immediato. L’Acquasala salverà il mondo è una rappresentazione musicale molto originale, anche se abbastanza inusuale, di promuovere il Gargano e il suo territorio meraviglioso, compreso l’eccezionale patrimonio enogastronomico di tutta la regione.

Con il suo spettacolo, Metano’s, impersonificandosi nel genio del suo padre creatore, il poliedrico e folle Reverendo Podolico, coinvolge, stravolge, emoziona, crea subbuglio, per poi infondere calma, per poi ricominciare la rivoluzione del suo spettacolo enogastrofonico. Uno spettacolo teatrale, musicale, gastronomico che risveglia i sensi anche dei sassi dei brulli paesaggi della nostra fonte ispiratrice: la vacca. Con lei, per lei ed in lei parta la degna consacrazione, la conversione al movimento spirituale più antico ed innovativo di sempre: il Podolicesimo. Il religioso, spirituale ritorno a quello che siamo veramente.

Condividi sui Social!