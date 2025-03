Il progetto ‘Parco delle Fornaci’ prenderà vita

“Esprimo profonda soddisfazione e orgoglio per l’arrivo dei fondi che permetteranno di completare

il risanamento del versante collinare del Castello di Lucera. Un risultato che premia il mio costante impegno nella ricerca dei finanziamenti necessari. La Regione Puglia ha stanziato 3.464.000 euro, fondi che, sommati a quelli già ottenuti, permetteranno di cancellare definitivamente una cicatrice decennale che ha deturpato il paesaggio”. Lo dichiara il consigliere regionale Antonio Tutolo, capogruppo di Per la Puglia, in riferimento al finanziamento proveniente dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (programma 2021-27), come

stabilito dall’accordo con il governo nazionale, per la realizzazione del progetto ‘Parco delle Fornaci’. “La mia determinazione – afferma – è stata fondamentale per raggiungere questo traguardo. Da ex sindaco di Lucera, ho ottenuto una prima tranche di 4,5 milioni di euro, poi incrementati a 6 milioni. Successivamente, come consigliere regionale, ho continuato a sostenere il progetto, anche con azioni di protesta, per assicurare il finanziamento necessario al completamento dell’opera”. “Il ‘Parco delle Fornaci’ – conclude il consigliere – offrirà ai cittadini e ai turisti una nuova e suggestiva prospettiva sul castello, liberata dalla vista della cicatrice. Continuerò a lavorare con impegno per la realizzazione di questo progetto, restituendo alla città un’area sicura e valorizzata, dove la ferita sarà solo un ricordo lontano”.



Pubblicato il 15 Marzo 2025