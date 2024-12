Il prof. Luigi Nappi nominato membro del Consiglio Esecutivo

Il prof. Luigi Nappi, ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università di Foggia e Presidente eletto dell’Associazione Italiana dei Ginecologi Universitari, è stato nominato membro del Consiglio Esecutivo dell’European Board and College of Obstetrics and Gynecology (EBCOG), prestigioso organo dell’Unione Europea che rappresenta le società nazionali di ginecologia e ostetricia dei Paesi europei.

Le elezioni, tenutesi a Bruxelles nei giorni scorsi, hanno individuato i cinque rappresentanti delle diverse aree dell’Unione Europea nel Consiglio Esecutivo dell’EBCOG. Il prof. Nappi rappresenterà i Paesi della regione meridionale d’Europa, che include Italia, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, Slovenia, Macedonia e Israele. Insieme a lui, sono stati eletti anche i Professori Ferry Boekhorst (area centrale: Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera), Anna Aabakke (area settentrionale: Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Svezia, Regno Unito), e Alexandra Krištúfková (area orientale: Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania, Turchia, Ucraina).

L’EBCOG ha come obiettivo principale il miglioramento della salute delle donne e dei loro bambini, promuovendo elevati standard di formazione e assistenza in tutti i Paesi europei.

Il Prof. Nappi, subito dopo la sua elezione, ha espresso gratitudine verso coloro che hanno sostenuto il suo impegno. “Sono onorato di rappresentare i Paesi dell’Europa meridionale e determinato a lavorare per assicurare elevati e uniformi standard qualitativi nella formazione degli specialisti in ginecologia e ostetricia”, ha dichiarato.

La sua priorità sarà collaborare con gli altri membri del Consiglio per proseguire il lavoro volto a definire criteri univoci per i centri di formazione specialistica, unificare i programmi formativi e garantire aggiornamenti regolari delle competenze degli specialisti.

“Sono felice di questo importante risultato”, ha commentato il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, Prof. Lorenzo Lo Muzio. “Questo successo testimonia il ruolo centrale dell’Università di Foggia nel panorama scientifico europeo e la qualità del suo corpo docente. Al Prof. Nappi rivolgo i miei migliori auguri per un proficuo lavoro, certo che il suo contributo rafforzerà la cooperazione e la qualità della sanità in tutte le regioni europee.”



Pubblicato il 10 Dicembre 2024