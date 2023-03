Il prof. Lorenzo Lo Muzio è il nuovo Rettore dell’Università di Foggia

Le operazioni di spoglio della seconda giornata di votazione per l’elezione del Rettore si sono concluse alle 18,30 con un’affluenza del 92,39%.Hanno partecipato al voto 247 elettori per il personale Tecnico Amministrativo, 45 studenti e 388 docenti e ricercatori a fronte di 736 aventi diritto al voto.Hanno diritto al voto pieno tutti i docenti e ricercatori, i componenti del Consiglio degli studenti e due rappresentanti degli studenti per ciascun dipartimento. Ha diritto al voto pesato, nella misura del 20% del numero dei professori e ricercatori votanti, il personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato.A seguito della scelta dei proff.ri Gaetano Serviddio, Sebastiano Valerio e Milena Sinigaglia di ritirare la propria candidatura, hanno concorso all’elezione la prof.ssa Donatella Curtotti, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza e il prof. Lorenzo Lo Muzio, docente ordinario di Malattie odontostomatologiche al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.Il numero di voti ottenuto da ogni candidato è stato:Prof.ssa Donatella Curtotti n. 159. Prof. Lorenzo Lo Muzio n. 341.Il prof. Lorenzo Lo Muzio è professore ordinario di Malattie odontostomatologiche presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. Ha ricoperto la carica di Direttore di Dipartimento dal 2012 al 2020 ed è componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). “Vedo qui tutte le anime dell’Ateneo e ci tengo a ringraziare tutti.” – ha dichiarato il neo-eletto Rettore dell’Unifg a margine dello spoglio -“Intendo rilanciare l’Ateneo e continuare a costruire. Il momento elettorale è finito, adesso è bisogna ricominciare a lavorare tutti insieme e ad essere una comunità unita.”



Pubblicato il 23 Marzo 2023