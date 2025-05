“Il processo mediatico tra diritto di cronaca e principio di non colpevolezza”, se ne parla in Corte d’Assise

Si chiama “Il processo mediatico tra diritto di cronaca e il principio di non colpevolezza” l’interessante evento formativo organizzato dall’associazione LA.P.E.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame e Giusto Processo) sezione Foggia-Capitanata, il prossimo 10 maggio alle 9 presso la Corte di Assise del Tribunale di Foggia, in collaborazione con l’ ordine degli avvocati. Un argomento quantomai attuale in un convegno dedicato ai colleghi recentemente scomparsi avvocati Lugi Follieri e Andrea Candido D’Amelio, quest’ultimo a novembre aveva partecipato alla costituzione della neonata associazione. Di fronte al cittadino bombardato da comunicazioni mediatiche a volte anche distorte, l’associazione LA.P.E.C. vuole riportare il tema nei binari delle garanzie che sono sottese ad ogni vicenda penale che si instauri nel contraddittorio tra le parti. Dopo i saluti istituzionali del presidente del tribunale di Foggia Sebastiano Luigi Gentile, del procuratore capo FF Silvio Marco Guarriello e del presidente dell’ordine degli avvocati di Foggia Gianluca Ursitti, il ricco programma prevede i contributi del segretario nazionale LA.P.E.C. Giovanni Sofia del foro di Salerno, del procuratore aggiunto Antonio Laronga (Procura di Foggia), del presidente LA.P.E.C. Enrico Rando. Interverranno anche i magistrati Sabrina Cicala e Armando Dello Iacovo, il consigliere nazionale del sindacato degli operatori della comunicazione FIGEC, Micky De Finis, il giornalista Enrico Ciccarelli e il presidente LA.P.E.C. sezione di Trani Leonardo Iannone. Modera Leonardo Bricchetti, presidente nazionale La. P.E.C.. L’Associazione la.p.e.c., la cui sezione foggiana si è costituita lo scorso novembre e che raccoglie intorno a sé avvocati, magistrati e accademici, ha come scopo lo studio e l’approfondimento delle problematiche giuridiche connesse all’esame incrociato nel processo penale. Il convegno organizzato è un evento di alta formazione che mira ad offrire un contributo scientifico nel panorama del processo penale. Il direttivo dell’associazione è composto dall’avv. Enrico Rando nel ruolo di presidente, avv. Alfredo Ricucci vicepresidente, avv. Oreste di Giuseppe segretario, avv. Annamaria Cibelli tesoriere, avv. Vincenzo Vassallo consigliere.



Pubblicato il 6 Maggio 2025