Il primo evento di “Aspettando Santa Maria”, il cartellone degli appuntamenti che precedono le Feste patronali a Lucera, è stato un successo di piazza.

Dal tardo pomeriggio di sabato scorso migliaia di persone hanno affollato Piazza Duomo cantando e ballando fino a tarda notte. La manifestazione ha avuto inizio con le iniziative dedicate ai bambini, tra mascotte e sculture di palloncini, per poi proseguire con l’inaugurazione della sede dell’Aps 5 Porte Storiche e la sfilata dei Gruppi storici locali, con gli Sbandieratori e musici città di Lucera e “I Normanni”, che si è conclusa con gli spettacoli dell’Associazione “Liubo” davanti alla Basilica Cattedrale. Quindi si è dato il via alla musica con “Battisti in Rock” e “Spendi Spandi Band”, tributo a Rino Gaetano, e il dj set con Simone Maiori, Antonio Lionetti e Dj Costa. La serata è stata condotta da Vito De Girolamo.

Ora c’è grande attesa per l’inedito concerto di quattro corali della Diocesi in programma oggi, alle 20.30, nella Corte del Palazzo Vescovile, sempre in Piazza Duomo.

“Cori in coro”, questo il titolo dell’appuntamento, riunirà i cori di Lucera, Troia, Biccari e Faeto che nel gran finale, per la prima volta in assoluto, si esibiranno insieme.

Protagoniste saranno infatti la Corale Santa Cecilia – don Eduardo Di Giovine di Lucera, con i direttori Pasquale e Michele Ieluzzi; la Corale Nuova Provenza di Faeto, con il direttore Giulia D’Aloia; la Corale Santa Cecilia di Biccari con il direttore Marina Ziccardi e la Corale Santi Patroni – Don Rolando Mastrulli di Troia con il direttore Nicola Lupoli.

Soddisfatto Francesco Finizio, presidente del Comitato Feste Patronali: “È stato bello vedere tante famiglie e numerosi giovani ritrovarsi nel cuore della città per un vero e proprio anticipo di quelli che saranno i festeggiamenti di metà agosto a devozione all’Assunta, patrona di Lucera. Adesso ci prepariamo a un grande evento musicale, nel segno della condivisione tra territori limitrofi e della venerazione a Maria”.

“Aspettando Santa Maria” è co-organizzato dal Comitato Feste Patronali, dalla Diocesi di Lucera-Troia e dal Comune di Lucera, e per questa seconda data si avvale della collaborazione di Arcopu (Associazione regionale Cori pugliesi), della Galleria Manfredi e della Compagnia Strumenti e Figure.



