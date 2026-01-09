Il primo atto di Decaro: si tenta l’abbattimento delle liste d’attesa nella sanità

Il primo giorno da presidente ha visto il neo governatore pugliese, Antonio Decaro (Pd), impegnato nei saluti di rito ai dipendenti regionali e subito dopo “tuffarsi” nell’attività di programmazione delle questioni più urgenti. Infatti, nel primo pomeriggio, facendo seguito alla riunione fatta mercoledì sera, dopo la proclamazione in Corte d’Appello, il neo presidente Decaro è tornato ad occuparsi di Sanità con il direttore del dipartimento Salute della Regione, Vito Montanaro, la direttrice dell’Aress, Lucia Bisceglia, il capo di Gabinetto (nominato in mattina) Davide Pellegrino e il capo dell’Avvocatura regionale, Rossana Lanza, per mettere a punto il primo decreto presidenziale d’urgenza, contenente “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie”. Il provvedimento messo punto e che dovrebbe essere pubblicato a breve sul Burp (Bollettino ufficiale della Regione Puglia) dispone che entro il primo febbraio sarà avviato un piano sperimentale di abbattimento delle liste di attesa che ciascuna azienda sanitaria pugliese dovrà presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, al governatore Decaro. Secondo le disposizioni previste nel decreto presidenziale le prescrizioni da ritenere prioritarie saranno le prestazioni “urgenti” e “brevi”, risultanti con maggiori criticità dal report di monitoraggio effettuato dalla Regione stessa. Inoltre, per accelerare lo smaltimento delle prestazioni, gli ambulatori specialistici che effettuano esami diagnostici, potranno prolungare l’apertura anche nei fine settimana e, durante tutta la settimana, sino alle 23. Le Asl avranno anche l’onere di monitorare le attività professionali istituzionali e quelle in regime di intramoenia (attività libero professionale esercitata all’interno delle strutture pubbliche) condotte dai medici in servizio presso dette strutture pubbliche e laddove emergano violazioni, scatteranno sanzioni e nei casi più gravi la sospensione dei professionisti dall’attività sanitaria privata autorizzata all’interno della struttura pubblica in cui prestano servizio. Altro tassello al quale sarà data priorità sarà il monitoraggio dell’appropriatezza delle prescrizioni. Infatti, secondo uno studio condotto da Aress, il 40% delle prescrizioni di esami con tac e risonanze magnetiche sarebbero inappropriate, ovvero non necessarie. Dunque, per un periodo sperimentale di cinque mesi, entro il 10 di ogni mese, saranno verificate le prescrizioni effettuate dai medici, in modo da evitare che quelle inappropriate intasino ulteriormente le liste d’attesa. Sul tema “Sanità” è intervenuto con una nota l’epidemiologo professor Pierluigi Lopalco, ex assessore alla Sanità della Regione Puglia e consigliere regionale uscente del Pd, che in una lettera aperta al neo-governatore Decaro ha affermato: “Hai deciso, come prima azione da presidente, di lavorare sulla sanità. Anzi, sul tema più spinoso della sanità, ovvero le liste d’attesa”, ricordando che “quello delle liste d’attesa è il problema più complesso che tutti i sistemi sanitari del mondo si trovano ad affrontare”. Infatti, ha scritto Lopalco, “dei provvedimenti estemporanei, per quanto efficaci, potranno tamponare qualche emergenza, ma non risolveranno il problema strutturale”, poichè – sempre secondo Lopalco – “è sulla domanda che bisogna agire”. E qui viene la difficoltà politica perché – ha rilevato l’ex assessore di Emiliano – il neo presidente Decaro dovrà innanzitutto rivolgersi ai cittadini pugliesi e dirgli che loro sono parte del problema. L’epidemiologo nella sua lettera aperta ha anche evidenziato che, con riferimento alle richieste diagnostiche, “le indagini più benevole ci dicono che almeno il 20% è inutile. Personalmente credo che almeno il 50% delle richieste sia inappropriato”. Lopalco ritiene, inoltre, che “un’altra grossa parte del problema (anche questo spinoso politicamente!) è in mano ai miei colleghi medici che non visitano più”. Infatti, ha affermato l’illustre professionista. “una mano sull’addome potrebbe evitare tante richieste di ecografia”. Per Lopalco, in fine, “il nostro sistema ha bisogno di un reset profondo” e “dello scardinamento di moltissime rendite di posizione diffuse su tutto il territorio regionale. Rendite alimentate da scelte politiche deboli”. Pertanto, rivolgendosi sempre al neo-governatore, Lopalco ha anche dichiarato: “Hai detto bene: per fare bene le cose, bisogna scontentare qualcuno”. Per poi concludere: “Tu hai la forza, con il tuo chiaro mandato elettorale, di poterlo fare. È arrivato il momento di pensare in grande”. Considerazioni, queste, scaturite da ciò che lo stesso Lopalco ha dichiarato in premessa alla sua lettera aperta a Decaco. Ovvero che “la sanità italiana ha bisogno di una rivoluzione e che la Puglia potrebbe essere il cantiere giusto per avviarla”. Dal fronte dell’opposizione di centrodestra, dopo le notizie diffuse dalla Regione sul primo provvedimento presidenziale di Decaro, il Gruppo pugliese di Forza Italia, con una nota, ha rilevato: “Oggi è il primo giorno di lavoro per il neo presidente Decaro e la sensazione è che si stia tornando già, dopo una breve parentesi post elettorale, al clima da ‘Grande fratello’, dove “ogni passo viene fotografato e raccontato e talvolta la narrazione supera di gran lunga la realtà”. Infatti, proseguendo, i forzisti hanno sostenuto che “l’annuncio che a breve il Presidente potrebbe firmare un provvedimento per le liste d’attesa in sanità” altre non sarebbe che un primo segnale di ritorno al “festival degli annunci”. L’auspicio dei forzisti, però, è comunque non solo che sia vero quanto annunciato e reso noto sul primo provvedimento di Decaro, ma soprattutto che le iniziative avviate sulla riduzione delle liste d’attesa “siano atti efficaci, per il bene dei pugliesi”. E ad augurarselo, ovviamente, non sono soltanto i rappresentanti di Fi, ma l’intera nostra comunità regionale, a prescindere dalle tifoserie politiche.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 9 Gennaio 2026