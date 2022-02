Il presidente Gatta: “Lavorare insieme per la crescita della Capitanata”

Si è tenuta, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana, la proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Provinciale, sancita dall’Ufficio elettorale coordinato dal Segretario Generale, Giacomo Scalzulli.Il nuovo Consiglio Provinciale risulta così composto: Fratelli d’Italia: Augello Roberto; Per la Capitanata: Zuccaro Antonio; Maggi Miriam; Pezzano Rocco Massimiliano; Insieme per la Capitanata: De Maio Tonio; Palladino Nunziata; Sementino Michele; Cilenti Lucrezia; Giurato Luigi; Prencipe Salvatore; Capitanata Azzurra: Rinaldi Libera Liliana; Capitanata al Centro: Mangiacotti Giuseppe.Nell’occasione è intervenuto il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, che ha ringraziato tutti i candidati che si sono confrontati nella tornata elettorale e i consiglieri provinciali uscenti che hanno portato avanti, con grande dignità, il loro ruolo per costruire importanti progettualità.Poi, ha dato il benvenuto ai nuovi consiglieri dichiarando che, nonostante i limiti della Legge Delrio, la Provincia rimane un costante punto di riferimento per l’intero territorio, in particolare, sui grandi temi: sviluppo economico, turismo, infrastrutture, occupazione e, soprattutto, la collaborazione tra Comuni per un disegno ambizioso legato alla crescita.Il Presidente Gatta, poi, ha augurato ai neo consiglieri un sincero buon lavoro. Un lavoro che tutti insieme si porterà avanti per il bene della Capitanata, continuando a mettere l’Ente Provincia a disposizione dei territori, guardando oltre i campanili dei singoli Comuni e delle appartenenze strettamente politiche.In conclusione del suo intervento ha voluto ringraziare il personale dell’Ente che è stato impegnato nella tornata elettorale del 30 gennaio, in particolare, l’Ufficio elettorale e il Segretario generale che ne ha coordinato i lavori, in un momento complicato per svolgere le elezioni. Un grazie anche al personale che ha gestito, con autorevole competenza, il seggio elettorale.Dei 796 elettori tra Sindaci e Consiglieri comunali in carica, hanno votato in 699; i voti validi sono stati 695, le schede bianche 2, quelle nulle 2.Questi i dodici consiglieri eletti:Fratelli d’Italia: Augello Roberto (1915).Per la Capitanata: Zuccaro Antonio (4072); Maggi Miriam (4038); Pezzano Rocco Massimiliano (3287).Insieme per la Capitanata: De Maio Tonio (7021); Palladino Nunziata (6189); Sementino Michele (5586); Cilenti Lucrezia (5506); Giurato Luigi (5209); Prencipe Salvatore (4731).Capitanata Azzurra: Rinaldi Libera Liliana (3726).Capitanata al Centro: Mangiacotti Giuseppe (3948).

