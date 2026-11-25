(Adnkronos) – “Quando, nel 1996, abbiamo dato vita a questo Premio, avevamo un’ambizione: affermare che la politica, intesa nel suo significato più alto doveva e deve essere, prima di tutto, cultura del bene comune, responsabilità, capacità di costruire futuro, attenzione alla persona e alla dignità umana”. Con queste parole, ieri Sara Iannone, presidente dell’associazione “L’Alba del Terzo Millennio”, ha aperto la celebrazione del Premio “Le Ragioni della Nuova Politica” che quest’anno è giunto alla XXIII edizione. Nella Sala Vanvitelli dell’Avvocatura Generale dello Stato, che accoglie il Premio ormai da vent’anni, si sono riuniti tantissimi dei premiati storici per festeggiare questo compleanno e se stessi, come ha sottolineato il presidente, perché è con loro che in questi trent’anni, l’associazione ha potuto dare vita alla comunità dei “Costruttori di Civiltà” per sostenere i valori che da sempre ispirano il Premio, i principi laici e cristiani che ne costituiscono la Carta fondativa. E le personalità premiate nel corso negli anni ne sono l’esempio emblematico, a cominciare dai primi due: Don Antonio Mazzi, nel 1996 e Nilde Iotti, nel 1997.

Il tema di questa edizione speciale è stato: “Trent’anni di Costruttori di Civiltà alla ricerca di Ragioni per una Nuova Politica”. L’Avvocato Generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, nel ricordare come le nuove tecnologie influenzino la Nuova Politica, ha sottolineato come la mente umana sia imprescindibile per la loro gestione, alla quale l’Avvocatura sta dedicando studi sulle ricadute nel Diritto, per costruire una politica all’altezza della sfide che devono essere affrontate e vinte. Corrado Calabrò, giurista e poeta, che fu premiato nella seconda edizione del 1997 insieme con l’allora Presidente della Camera dei Deputati Nilde Iotti, ha detto che il valore principale di questo Premio è il merito, a prescindere dall’appartenenza politica; nel mondo in cui l’apparenza è tutto, ha detto Calabrò, “qui si valorizza l’apporto individuale anche se non pubblicizzato”. Eugenio Gaudio, Presidente Fondazione Roma Sapienza, ha definito il Premio un’esperienza culturale e civile che ha creato una comunità di persone unite da valori e ideali comuni. “Il valore non risiede nelle carriere – ha detto – ma nel modo in cui sono state costruite e vissute”.

Gli interventi sono stati moderati dalla giornalista Rai Camilla Nata, storica conduttrice del Premio. Importante è anche il significato del tofeo, “La Colomba della Civiltà”, un’opera d’arte originale realizzata in esclusiva dal Maestro Robazza che ben rappresenta i valori fondanti dell’Associazione e gli ideali che ispirano il significato profondo del Premio. La Colomba della Civiltà è stata consegnata ai premiati dalle personalità già insignite nelle precedenti edizioni: Giovanni Amoroso, Presidente della Corte Costituzionale, che ha ricevuto il trofeo dall’Avvocato Generale; Giuseppe Berutti Bergotto, Ammiraglio, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, è stato premiato dall’Ammiraglio Valter Girardelli; Stefano Cuzzilla, Presidente Terna, ha ricevuto il trofeo dal Professor Vincenzo Sanasi D’Arpe; Emanuela D’Alessandro, Ambasciatrice, Consigliere diplomatico del Quirinale, è stata premiata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci; Antonio Polito, Giornalista, dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella; Gaetano Quagliarello, Professore ordinario di Storia contemporanea (Luiss), Presidente Fondazione Magna Carta, dal Professore emerito della Sapienza Mario Morcellini; Laura Ricci, Professore Ordinario di Urbanistica, Sapienza Università di Roma, ha ricevuto la Colomba della Civiltà dal Professor Eugenio Gaudio, Presidente della Fondazione Sapienza; Saverio Valentino, Presidente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Infine, il Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha ritirato la Colomba della Civiltà per conto del Generale Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, che era stato premiato nel 2025, ma che non poté a ricevere personalmente il trofeo.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026