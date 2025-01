Il Premio ‘Energie per Roma 2025’ il 17 gennaio a ‘Spazio Europa’

(Adnkronos) – Il prossimo 17 gennaio 2025 si terrà la nuova edizione del Premio “Energie per Roma”, un evento dedicato a celebrare i cittadini, le associazioni e le imprese che contribuiscono ogni giorno, con passione e dedizione, alla crescita e al benessere della comunità romana. L’appuntamento è fissato presso “Spazio Europa” in Via Quattro Novembre 149, gestito dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. L’edizione 2025 del Premio gode dell’alto patrocinio del Parlamento europeo e del patrocinio della Regione Lazio, della Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali (CIU) presente al CNEL e al CESE di Bruxelles, della Fondazione italiani.it e della Università eCampus. Media partner dell’iniziativa è l’agenzia Adnkronos. Il Premio “Energie per Roma” è un prestigioso riconoscimento organizzato dal Centro Europeo di Studi Culturali ideato da Fabio Pompei e da Alessandro Alongi. Giunto alla sua seconda edizione, esso mira a riconoscere e valorizzare l’impegno e il talento di singoli cittadini, imprese e realtà del terzo settore che si sono distinti nel campo artistico-culturale, sociale, imprenditoriale e del volontariato, contribuendo a rendere Roma una città più dinamica e solidale. La giuria, composta da esperti di vari settori, è incaricata di valutare le candidature e selezionare i vincitori delle diverse categorie. A guidarla è il Prof. Fabio Pompei, giornalista e docente universitario. Tra i membri: ●Alessandro Alongi, giornalista e docente universitario ●Gabriella Ancora, Presidente CIU – Unionquadri ●Marco Ancora, Responsabile Cultura CIU – Unionquadri ●Diana Stefania, Presidente dell’Accademia per le Arti, le Scienze e lo Sport ●Gabriele Scorzini, ingegnere ●Pietro Pinna Parpaglia, ingegnere ●Vivia Riti, ballerina, coreografa e artista Gli ospiti istituzionali previsti sono: ●Sen. Mariolina Castellone, Vice Presidente del Senato ●On. Dario Tamburrano, Eurodeputato ●On. Francesco Rocca, Presidente Regione Lazio. Le candidature sono suddivise in tre principali categorie: ●Artistico-Culturale: per chi si è distinto nelle arti, nella letteratura e nella promozione della cultura in Città; ●Sociale e del volontariato: per tutti coloro i quali hanno promosso l’inclusione, i diritti umani e i progetti sociali, contribuendo a ridurre le disuguaglianze;. ●Imprenditoriale: per gli imprenditori che hanno più di tutti innovato e contribuito alla crescita economia della Capitale.. Il Premio “Energie per Roma” non è solo un riconoscimento, ma un’iniziativa che mira a ispirare tutti i cittadini a perseguire i propri sogni e a contribuire al benessere della collettività. Un evento che vuole diffondere energia positiva per una città più coesa e solidale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Gennaio 2025