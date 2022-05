Il “Premio Diomede” assegnato a “Borgo Turrito”

Il Rotary Club Foggia premia una delle più antiche eccellenze delle aziende vitivinicole operanti in provincia di Foggia.Giunto alla XX edizione, il riconoscimento internazionale “Premio Diomede” quest’anno verrà infatti assegnato all’azienda “Borgo Turrito”, dedita dal 1890 alla produzione e commercializzazione di vini del nostro territorio.Al termine di un’approfondita indagine di mercato al fine di individuare le aziende che nell’anno si sono maggiormente distinte nella produzione e diffusione del prodotto vino, l’apposita Commissione – nominata dal Presidente del Rotary Club Foggia, On. Avv. Paolo Agostinacchio, e formata dal Delegato al Premio Avv. Saverio Catalano e dai Soci Giovanni Campanella, Giovanni Dante Cocinelli e Francesco Corvelli – ha deciso di conferire il “Premio Diomede 2022” all’azienda vinicola “Borgo Turrito”.La cerimonia di consegna del prestigioso premio si terrà oggi. “L’incontro – ha dichiarato il Presidente Paolo Agostinacchio –si situa in un contesto operativo finalizzato a promuovere la crescita del territorio valorizzando le risorse esistenti. Sono sempre stato convinto e lo confermo, che il modello di sviluppo del Mezzogiorno e della Capitanata non può prescindere dalle vocazioni prioritarie del territorio”.

Condividi sui Social!