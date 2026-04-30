Il Prefetto Paolo Giovanni Grieco: “Riusciremo a bloccare questa violenza”

Il prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, ha espresso preoccupazione riguardo agli episodi di criminalità che stanno interessando la provincia, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione e l’impegno nella gestione del fenomeno. Secondo il prefetto, benché tali eventi fossero in qualche misura prevedibili, le istituzioni stanno operando con un approccio integrato per farvi fronte. Da un lato, sono in corso attività di prevenzione e controllo del territorio coordinate dalle forze dell’ordine; dall’altro, la Procura sta portando avanti indagini approfondite per contrastare efficacemente la violenza. Grieco si è detto fiducioso nella capacità delle autorità statali di arginare l’ondata di violenza recentemente registrata. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate questa mattina durante la conferenza di presentazione della Run For, una competizione podistica nazionale sulla distanza di dieci chilometri, che si terrà a Foggia domenica 10 maggio. Le parole del prefetto sono state sollecitate da una domanda dei giornalisti relativa ai recenti episodi di violenza avvenuti nel territorio foggiano, tra cui la sparatoria che, nella giornata precedente, ha causato la morte di un uomo.



Pubblicato il 30 Aprile 2026