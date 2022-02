Il Potenza manda in crisi Zeman, terza sconfitta consecutiva

Si è archiviata ieri la seconda giornata di recupero del Girone C, con i posticipi tra Avellino contro Juve Stabia e Potenza-Foggia. Allo stadio di Potenza ‘Viviani’ è sceso in campo un Foggia, incerottato, privo di diversi giocatori tra Covid, la squalifica di Petermann ed infortuni.

UN FOGGIA ‘INCEROTTATO’ E SPENTO, SI FA RIMONTARE –Nello scacchiere dei padroni di casa del Potenza, piccolo cambiamento nell’undici tipo con il passaggio al 4-2-3-1 e Cuppone, neoacquisto terminale offensivo. Dall’altra Il Foggia subito arrembante e dopo due minuti di gioco, con Buschiazzo ha sfiorato ilo vantaggio, ma il centrale difensivo ha schiacciato di testa vedendo la palla uscire di meno di un metro dalla porta. Al sesto minuto la risposta dei leoni potentini con la botta di Cuppone, quest’ultimo ricercato anche dal Foggia nella finestra del mercato, ma Volpe preferito a sorpresa ad Alastra ha parato con sicurezza. Nella prima mezzora è davvero calcio-spettacolo con continui ribaltamenti di campo: Turchetta ha impegnato severamente Marcone, estremo difensore del Potenza che ha deviato di fortuna, al quindicesimo di gioco. Al 19’ Il Foggia ha trovato il vantaggio grazie ad una sponda di Rocca, ne ha approfittato Merola che di gran forza e distanza ravvicinata, ed in posizione di falso nueve, ha battuto il portiere del Potenza. Al trentesimo dal limite dell’area foggiana, Cuppone ha provato il tiro ma senza inquadrare la porta. Un minuto dopo, l’arbitro Maranesi ha estratto il secondo giallo di giornata (il primo era stato per Sandri, ndr) all’indirizzo del giocatore potentino, Piana. A meno di dicei minuti dal termine della prima frazione, esattamente al 37’ Cuppone su una palla filtrante ricevuta in mezzo all’area, si è smarcato dalla marcatura ed ha liberato il sinistro che ha battuto Volpe e ristabilito la parità. Ad un minuto dal termine della prima frazione di gioco, su assist di Cuppone, l’ex Lavello Burzio ha segnaqto da due passi. Tre i minuti di recupero concessi ma che non ha cambiato il nuovo punteggio, sul 2 a 1 per i padroni di casa. Ad inizio ripresa mister Arleo ha inserito subito il fantasista Guaita al posto di Burzio, fattosi male immediatamente dopo aver segnato la sua marcatura. Cinque minuti di gioco e la prima occasione è stata di marca dei potentini con Salvemini ma Volpe ha parato facilmente. Il primo squillo dei rossoneri è avvenuto al 58’ con un tiro di Rizzo, ma è terminato fuori di poco il suo tentativo. Quasi giunti al settantesimo il tecnico Arleo ha inserito Sepe per Bucolo ed è passato ad un 4-1-4-1 più abbottonato. Zeman, con la panchina cortissima un minuto dopo ha inserito Gallo e Curcio, rispettivamente per Garofalo e Turchetta. Partita frammezzata dalle diverse interruzioni di gioco. Altro doppio cambio per i padroni di casa a dieci minuti dalla fine con Romero e Costa Ferreira. Ma il Foggia quasi ne approfittava con Curcio ce scarica un violento sinistro murato che ha trovato il palo, e le ribattute senza fortuna sono state di Vitali ed un altro giocatore dei Satanelli. Si è assistito agli ultimi minuti di gioco molto nervosi, con il giallo per Gallo del Foggia. Dopo un recupero interminabile di sette minuti, Marcone ha abbracciato con sicurezza il pallone e conquistato secondi preziosi. Si è chiusa con il successo che mancava da tre mesi in casa Potenza ed il primo del nuovo tecnico, Arleo ed il Foggia, invece, in crisi nera. Il prossimo del Calcio Foggia è domenica allo ‘Zac’ contro la Fidelis Andria. (Ph. Calcio Foggia).

Potenza vs Foggia 2-1

TABELLINI & PAGELLE

POTENZA (4-2-3-1):Marcone 6; Zampano 5, Koblar 5.5, Piana 5.5, Dkidak 6, Bucolo 6 (69’ s.t. Sepe), Salvemini 6 (80’ s.t. Romero 6), Ricci 6 (80’ s.t. Costa Ferreira s.v.), Sandri 5.5 (55’ s.t. Zenuni), Burzio 7 (45’ s.t. Guaita 6); Cuppone 7.5.

A disposizione: Greco, Vecchi, Matino, Coccia, Zagaria, Sueva, Volpe.

Allenatore: Pasquale Arleo 7.

FOGGIA (4-3-3): Volpe 5.5; Martino 5, Buschiazzo 6, Girasole 5.5, Rizzo 6; Rocca 6, Di Paolantonio 6, Garofalo 5.5 (71’ s.t. Gallo 6); Vitali 6, Turchetta 6 (71’ s.t. Curcio 6), Merola 7.

A disposizione: Alastra, Nicolao, Tuzzo, Rizzo Pinna.

Allenatore: Zdenek Zeman 5.

ARBITRO: Valerio Maranesi di Ciampino.

ASSISTENTI: Roberto Fraggetta di Catania e Francesco Cortese di Palermo.

QUARTO UFFICIALE DI GARA: Giuseppe Mucera di Palermo.

MARCATORI: 19’ p.t. Merola (Foggia), 37’ p.t. Cuppone (Potenza), 44’ p.t. (Potenza)

AMMONITI: Sandri, Piana, Zampano, Bucolo (Potenza), Vitali, Di Paolantonio, Gallo (Foggia)

ESPULSIONE:Zampano (Potenza)

RECUPERO: 3’ nel p.t., 7’ s.t. di recupero

M.I.

