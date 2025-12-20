Il personale chiede cinque milioni di arretrati: pronti mille decreti ingiuntivi

Circa un migliaio di decreti ingiuntivi per il recupero di adeguamenti contrattuali mai corrisposti, per un importo complessivo che sfiorerebbe i cinque milioni di euro. È quanto i legali del personale in servizio a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo depositeranno lunedì prossimo presso il tribunale del lavoro di Foggia, su mandato delle organizzazioni sindacali. La vertenza arriva dopo settimane di stato di agitazione del personale, innescato dall’annuncio della direzione dell’ospedale – fondato da San Pio – di voler applicare, a partire dal prossimo mese di marzo, il contratto delle case di cura private, ritenuto dai lavoratori “inadeguato e pregiudizievole”. I decreti ingiuntivi – spiegano i sindacati – riguardano i mancati adeguamenti dopo il rinnovo del contratto, avvenuto a livello nazionale a fine ottobre scorso, quando gli ospedali pubblici e privati ottennero gli arretrati degli anni dal 2023 al 2025 (il contratto era scaduto nel 2023). Ieri, durante lo scambio di auguri, il personale ha inscenato una protesta contro la direzione della struttura sanitaria, di proprietà del Vaticano, per la decisione della modifica del contratto. E per il prossimo lunedì, 22 dicembre, è stata organizzata una fiaccolata, a partire dalle 17, nell’ambito della mobilitazione.



