Il Pd pugliese prima sceglie i suoi segretari locali e poi celebra i congressi

Una volta, quando i partiti erano effettivamente delle associazioni che (secondo lo spirito dell’articolo 49 della nostra Costituzione repubblicana) dovevano concorrere allo svolgimento della vita democratica e la politica non era soltanto un’azione di marketing per la raccolta del consenso, prima si celebravano i congressi e poi, a seguito dell’esito del dibattito e dei lavori congressuali, si sceglievano i segretari. Ossia il nome di quelli che dovevano attuare la linea politica e programmatica di quanto emerso dal confronto congressuale interno al partito. Adesso, invece, in Puglia assistiamo al fatto che per i congressi provinciali e regionali del maggior partito pugliese nei livelli istituzionali locali (vedi Regione Puglia, Comune di Bari, Taranto, Lecce, ecc.), il PD, prima si individuano i segretari e poi si celebreranno i congressi. Infatti, recentemente è accaduto questo sia per la segreteria pugliese dei Dem, che per quella provinciale di Bari e, verosimilmente, accadrà lo stesso anche per quelle delle altre cinque segreterie provinciali di detto partito della nostra regione. In termini pratici ciò sta a significare che il nome del segretario, ossia di colui che deve dettare e coordinare la linea politica del PD in Puglia, o nelle sei province pugliesi, è indifferente ai fini dei contenuti, visto che i nomi di coloro che devono svolgere tale ruolo vengono individuati con notevole anticipo alle rispettive assemblee che dovranno poi nominarli. E, quindi, che a scegliere detti segretari del PD in Puglia non di certo i delegati congressuali. E questo è sicuramente un modo nuovo e diverso di intendere la vita e la democrazia interna del partito, dal momento che anche gli iscritti stessi di quel partito si trovano ad assistere a scelte preconfezionate prima ancora di celebrare i congressi e, quindi, delle procedure congressuali da svolgere. Certo, non è una novità questo modo di fare nei partiti post prima Repubblica, né per il PD pugliese, né per altri importanti partiti presenti nella nostra regione, in alcuni dei quali i vertici ordinari vengono il più delle volte cooptati dall’alto e talvolta addirittura senza manco una ratifica congressuale, come si accingerebbe a fare il PD pugliese. Però, nel caso del partito di Enrico Letta che, a differenza di altre forze politiche, spesso vanta di essere ormai l’unica forza non monolitica dello scenario politico nazionale, ossia non dominata da un unico indiscusso leader e che conserva ancora una dialettica ed un confronto interno dalle quali emergerebbero linea politica e nomi per la guida dello stesso, qualche riflessione e, conseguentemente, interrogativo molti elettori pugliesi, in particolare dello stesso PD, se li pongono. Infatti, non a caso le recenti vicende pre-congressuali stanno provocando non pochi malesseri interni a detto partito, oltre che tra i suoi elettori pugliesi. Ed uno degli interrogativi di cui più si sente parlare ultimamente tra gli elettori pugliesi dei Dem è “come mai i responsabili locali del partito vengono scelti prima della celebrazione del relativo congresso e non alla fine o nel corso di questo?” La scelta di un segretario dovrebbe essere secondo logica, oltre che regole, il risultato di un’impostazione democratica e programmatica decisa, a cascata dal basso verso l’alto, dalla sequela delle tappe congressuali. Invece, in queste ultime settimane in Puglia per il Pd si assiste a scelte che vengono effettuate dall’alto verso il basso e, per giunta, a nomi (come nel caso di conferma dell’on. Marco Lacarra alla segreteria regionale o della nomina di Domenico De Santis per la segreteria provinciale di Bari) che dettano già la linea programmatica del partito fuori e prima dei rispettivi congressi. Allora sarebbe, forse, il caso di chiedersi “a che serve più celebrare i congressi per il PD” se la linea politica è stata già tracciata (da chi?) ed il nome di colui che la deve attuare è pure già noto?”. Infatti, stando così i fatti verrebbe da ritenere che per il partito pugliese di Letta i congressi locali siano una semplice ratifica di ciò che in altre sedi sia stato già deciso e neppure alla luce del sole da personaggi sia pur noti, ma che però non hanno condiviso le loro scelte con le rispettive platee congressuali e di iscritti. Insomma, effettuate così le scelte, i congressi del Pd pugliese sarebbero delle vere e proprie farse politiche. Per non parlare poi delle indiscrezioni che in fase precongressuale stanno circolando a livello giornalistico su quanto starebbe accadendo nel Pd pugliese circa i bracci di ferro interni tra alcuni rappresentanti istituzionali locali per imporre questo o quel nome a capo della poltrona da segretario provinciale di Taranto o di Bari. Infatti, sarebbe interessante, oltre che curioso capire, come mai il sindaco di Bari e metropolitano barese, Antonio Decaro, interferisca con vicende del suo partito che riguardano dinamiche interne non di Terra di Bari, ma della provincia di Taranto. Come pure anomalo è il fatto che il presidente della Regione, Michele Emiliano, tuttora magistrato in aspettativa, già ammonito dal Csm (Consiglio superiore della magistratura) in via provvisoria per aver violato la normativa sul divieto a svolgere attività di partito per i magistrati fuori ruolo, abbia ad interessarsi ed eventualmente ad interferire con le dinamiche interne del partito politico in cui talvolta dichiara di riconoscersi e quindi appartenere, sia pur senza più tessera. Però, questo è tutto un altro discorso. Infatti, ciò che rileva al fine dei congressi e che finora per il Pd pugliese è emerso che, per la scelta del segretario regionale e quelli provinciali, forse non si salvano più neppure le apparenze.

Giuseppe Palella

